Un abuelo fue a pedir un préstamo para su esposa enferma y un emocionante gesto lo dejó sin palabras

“Me devuelve la fe en la humanidad”, dijo el hombre de 91 años que buscaba dinero para cuidar a su pareja enferma, y evitar que lo desalojen. El emotivo video.

Un sorpresivo gesto se viralizó en las últimas horas en las redes sociales. Los protagonistas de una emotiva historia son un anciano de 91 años, que fue a un comercio a empeñar unas joyas de su mujer , y una empleada del local, que dejó sin palabras al cliente con su actitud compasiva y solidaria.

“ Creo que me devuelve la fe en la humanidad . Espero que esto inspire a la gente a hacer algo similar para ayudar al resto de los veteranos desafortunados que están ahí fuera porque necesitan ayuda desesperadamente . De verdad que la necesitan”, expresó Donald, al canal WMUR tras recibir una inesperada ola de solidaridad.

El caso, recogido por People, comenzó en la casa de empeños US Gold & Pawn de Manchester, New Hampshire, donde la empleada Jenelle Marie decidió intervenir al conocer la difícil situación de un cliente habitual.

Jenelle notó que Donald acudía desde hacía un año para vender las joyas de su esposa. “No suelo curiosear y preguntarles a mis clientes para qué necesitan el dinero”, relató, “pero pensé que él era un cliente especial. Así que le pregunté: ‘¿Está todo bien? ¿Para qué necesitas tanto dinero?’”.

Donald le explicó que su esposa padecía problemas de salud y que el propietario había subido el alquiler, obligándolo a buscar recursos para evitar el desalojo y mantener a su esposa fuera de una residencia. Sin hijos, familiares ni amigos cercanos, él se encontraba solo junto a su esposa, a quien cuida desde hace más de 60 años.

Conmovida, Jenelle habló con el dueño de la tienda, quien accedió a descontar los intereses del préstamo. Ese gesto inspiró a Jenelle y a su prometido, Jay (gerente del local), a lanzar una campaña en GoFundMe.

Una campaña para ayudar

En la descripción de la campaña, Jenelle escribió: “Es el anciano más dulce que puedas conocer y ama profundamente a su esposa. Él la cuida las 24 horas y su casero le está subiendo el alquiler, y se está atrasando muchísimo con todas sus facturas. Tiene un miedo terrible de que lo desalojen y que obliguen a su esposa a ir a un hogar”.

Cheque, donación, anciano. La recaudación total para el anciano superó los 410.000 € y una foto de Donald con un cheque de 227.500 € se viralizó mientras las donaciones seguían llegando.

La primera recaudación, con aportes de familiares y amigos, alcanzó 1.185 euros. Cuando Donald regresó a la tienda, Jenelle le entregó un sobre con el dinero, grabando el momento en video. “No puedo dejar que hagas esto”, exclamó, visiblemente emocionado. Luego añadió: “Este es el mejor regalo de cumpleaños que alguien haya recibido jamás”.

El video viral

El clip fue compartido primero en Facebook y, tras la sugerencia de amigos, subido a TikTok. La reacción fue inmediata. “Dos horas después, entré a mi TikTok y era una locura: como 8.000 visualizaciones y cien comentarios. Uno de los comentarios decía: ‘Acabo de donar a GoFundMe. ¡Qué genial!’”, recordó Jenelle.

En ese lapso, la recaudación superó los 1.820 €. “Tras un mes recaudando fondos y juntando lo que teníamos, conseguimos 1.185 €. Ahora, en dos horas, ha superado esa cifra”, dijo.

Las donaciones siguieron multiplicándose: en una hora más ya eran 4.550 €, y pocos días después, 123.800 €. Cuando Jenelle informó a Donald, él rompió en llanto. “Se tapó la cabeza con las manos y estaba casi hiperventilando. Dije que GoFundMe había subido de 1.185 € a 123.800 €. Empezó a llorar desconsoladamente. Estaba muy emocionado y simplemente dijo: ‘Soy una persona común y corriente. Estos veteranos necesitan esto más que yo’”.

410.000 euros y un Mercedes de 1994

El video alcanzó 14 millones de visualizaciones y 1,7 millones de me gusta en TikTok. La recaudación total superó los 410.000 €, y una foto de Donald con un cheque de 227.500 € se viralizó mientras las donaciones seguían llegando.

Jenelle gestionó la creación de un fideicomiso para Donald y habló con su casero, que lleva 20 años sin subirles el alquiler, para negociar la situación. Uno de los planes que tiene el abuelo con el dinero, está reparar su Mercedes de 1994, un regalo que le hizo a su esposa hace tres décadas y que tiene un enorme valor sentimental.