Varias provincias bajo alerta por vientos que superarían los 100 km/h y frío extremo

En el inicio del fin de semana largo para algunos, se advirtió sobre la presencia de un temporal de vientos que afectará a varias zonas del país durante toda la jornada. Además de la presencia de temperaturas extremas de frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en las últimas horas, la presencia de dos alertas amarillas que afectarán a varias provincias este viernes.

Una de las alertas indica que se esperan vientos fuertes en las zonas cordilleranas de San Juan, La Rioja y Catamarca. Según precisó el SMN, las ráfagas correrán a velocidades de entre 60 y 69 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

En estos lugares, la jornada será muy ventosa, por lo que el organismo aconsejó evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

mapa_alertas (15)

Alerta por temperaturas de frío extremo

El organismo nacional emitió además, otra alerta por temperaturas bajas que regirá este y afectará exclusivamente a la zona este de Buenos Aires, En las ciudades de Magdalena, Verónica, Chascomús, Castelli, Dolores, Pila, General Guido, Maipú, Ayacucho, Coronel Vidal y Balcarce. En estos puntos, las mínimas podrían alcanzar los -1°C.

El SMN detalló que se trata de fenómenos que podrían generar un efecto “leve a moderado” en la salud y afirmó: “Estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“.

mapa_temp_extremas (4)

Ante la vigencia de estas dos alertas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó:

Tomar abundante cantidad de líquido caliente

Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe

Ventilar los ambientes de tu hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono

Usar ropa adecuada para bajas temperaturas

Mantenerse informado por las autoridades

Pronóstico en Neuquén: cede el frío, pero se esperan ráfagas de viento fuertes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada templada y ventosa especialmente hacia la tarde. Para la madrugada la temperatura andará por los 8 grados bajo un cielo parcialmente nublado y viento leve. Durante la mañana descenderá a los 5 grados y las ráfagas soplarán entre 51 y 59 km/h. Ya por la tarde se desmejorará el tiempo, estará mayormente nublado, la temperatura ascenderá a los 15 grados de máxima, pero las ráfagas no superarán los 50 km/h. Por la noche estará nublado, con mínimas probabilidades de precipitaciones, y viento leve del sudoeste.

Para la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) la de este viernes será una jornada con amplitud térmica. Durante el día la temperatura alcanzará los 16 grados bajo un cielo mayormente cubierto y viento leve y ráfagas de 30 km/h.

neuquen alerta viento autovia

Los pronósticos del SMN y de la AIC anticipan jornadas templadas en la región. Para el primero, la temperatura mínima del sábado estará en los 6 grados durante la madrugada y mañana. A diferencia de la jornada previa, no habrá prácticamente viento. Por la tarde la temperatura ascenderá a los 15 grados bajo un cielo mayormente cubierto. Por la noche continuarán estas condiciones meteorológicas y la temperatura descenderá a los 10 grados.