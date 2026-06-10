Golpearon y asaltaron a un hombre en el centro: cinco menores fueron demorados durante la madrugada
La secuencia fue advertida por el Centro de Monitoreo durante la madrugada. La Policía recuperó pertenencias de la víctima y sumó otra denuncia.
Una violenta situación ocurrida en pleno centro de Bariloche durante la madrugada terminó con cinco menores de edad demorados y el recupero de elementos que habían sido sustraídos a la víctima.
El episodio fue detectado por operadores del Centro de Monitoreo, que observaron cómo un grupo de jóvenes agredía a un hombre en la vía pública y le robaba algunas de sus pertenencias.
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La alerta llegó desde las cámaras
El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana y motivó una rápida intervención policial.
Tras recibir el aviso del Centro de Monitoreo, efectivos de la Comisaría Segunda desplegaron un operativo en la zona céntrica y lograron localizar a los sospechosos en las inmediaciones de las calles San Martín y Juramento, a pocos metros del Centro Cívico.
Informaron que los demorados tienen entre 14 y 17 años.
Recuperaron parte de los elementos robados
Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en poder de uno de los menores un par de zapatillas que habían sido sustraídas a la víctima.
Además, en un rastrillaje realizado en los alrededores, lograron recuperar el teléfono celular que el hombre había denunciado como robado tras la agresión.
La intervención permitió reunir pruebas y avanzar con las actuaciones correspondientes.
Apareció una nueva denuncia
Mientras se desarrollaba el operativo, un comerciante de la zona se presentó ante las autoridades para denunciar que el mismo grupo habría provocado daños en la vidriera de su local.
Esa situación quedó incorporada a las actuaciones para determinar la eventual responsabilidad de los involucrados.
Qué pasó con los menores
Los cinco adolescentes fueron demorados y trasladados de acuerdo con los protocolos vigentes para este tipo de casos.
Posteriormente se dio intervención a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), a la CAD y a las autoridades judiciales competentes, que continuarán con la investigación y definirán los pasos a seguir.
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