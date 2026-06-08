La maldición de las figuritas: los jugadores argentinos que aparecieron en el álbum y no fueron al Mundial

Lesiones de último momento y decisiones inesperadas dejaron afuera a futbolistas que ya tenían su lugar asegurado en las figuritas.

La superstición que persigue a la Selección: los nombres que estuvieron en el álbum y no en la cancha.

La ilusión de aparecer en el álbum oficial del Mundial suele ser una señal de que el sueño está cerca. Sin embargo, para varios futbolistas argentinos ocurrió exactamente lo contrario: quedaron inmortalizados en las figuritas , pero nunca llegaron a disputar la Copa del Mundo .

A lo largo de este siglo, lesiones, decisiones técnicas y cambios de último momento transformaron a varios nombres en protagonistas de una curiosa historia que muchos hinchas conocen como " la maldición de las figuritas ".

La colección oficial del Mundial suele imprimirse meses antes de que los entrenadores definan las listas definitivas. Esa diferencia de tiempos ha provocado que algunos jugadores aparezcan en las páginas del álbum aunque finalmente no formen parte de la delegación.

La historia comenzó a tomar fuerza en Corea-Japón 2002, cuando el defensor Nelson Vivas y el delantero Javier Saviola figuraban en el álbum, pero terminaron viendo el torneo desde afuera.

Las ausencias que sorprendieron a todos

En Alemania 2006 se produjo uno de los casos más recordados. El entrenador José Pekerman dejó afuera a futbolistas de enorme trayectoria como Walter Samuel, Javier Zanetti y Juan Sebastián Verón. También quedó marginado Andrés D'Alessandro.

Todos ellos ya tenían su espacio reservado en la colección que millones de chicos y coleccionistas intercambiaban alrededor del mundo.

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, la situación volvió a repetirse. Diego Maradona decidió no incluir a Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Fernando Gago, pese a que los tres aparecían en las figuritas oficiales.

De Banega a Romero: las bajas que marcaron una época

La edición de Brasil 2014 tuvo apenas una ausencia argentina respecto del álbum: Éver Banega.

En Rusia 2018, en cambio, la lista fue más extensa. Sergio Romero sufrió una lesión de rodilla a pocos días del debut y quedó fuera del torneo. A él se sumaron Ramiro Funes Mori y Mauro Icardi, quienes tampoco superaron el corte final realizado por Jorge Sampaoli.

image

Cada una de esas bajas alimentó la creencia popular sobre la supuesta maldición que persigue a algunos futbolistas desde las páginas del álbum.

Qatar 2022 y el golpe antes del debut

La historia tuvo uno de sus capítulos más dolorosos en la previa del Mundial ganado por Argentina en Qatar.

Cuando el plantel ya se encontraba en territorio asiático, Giovani Lo Celso y Nicolás González quedaron desafectados por problemas físicos.

Ambos aparecían en el álbum oficial y eran considerados piezas importantes para el esquema de Lionel Scaloni, por lo que sus ausencias generaron un fuerte impacto entre los hinchas.

Los nombres que encienden las alarmas para 2026

La publicación de las figuritas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 volvió a despertar la superstición.

En esta oportunidad, los nombres que aparecen en el centro de la escena son Leonardo Balerdi y Franco Mastantuono, quienes forman parte del álbum pero todavía no tienen asegurado un lugar en la lista definitiva.

Mientras los fanáticos completan las páginas y buscan las más difíciles, la historia demuestra que aparecer en una figurita no siempre garantiza el viaje al Mundial. Para varios futbolistas argentinos, incluso, fue el primer paso de una decepción que quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas.