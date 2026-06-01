La nueva señal de Lionel Messi que ilusiona a todo un país: el detalle en su habitación que desató la locura

El capitán ya está instalado en Kansas y un llamativo detalle en la puerta de su habitación alimentó el sueño de la cuarta estrella.

A diez días del inicio del Mundial 2026 , Lionel Messi arribó a Kansas junto a Rodrigo De Paul y completó el plantel de la Selección Argentina que se prepara para defender la corona obtenida en Qatar 2022 .

Pero más allá de su llegada, hubo un detalle que rápidamente captó la atención de los hinchas y se volvió viral en las redes sociales.

Messi se aloja en la habitación 202 del Hotel Origin , el lugar elegido por la delegación argentina para concentrar durante su estadía en Kansas.

La particularidad no pasó inadvertida para los fanáticos. La razón está en una curiosa coincidencia matemática que muchos relacionaron con el gran objetivo de la Selección en esta Copa del Mundo.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 22.28.34_16x9 La habitación del capitán argentino en Kansas.

Según esa teoría, al sumar los números de la habitación (2+0+2), el resultado es cuatro, justamente la cantidad de estrellas que Argentina buscará alcanzar en Estados Unidos, México y Canadá.

El antecedente que alimenta el sueño

La ilusión tiene un antecedente reciente. Durante el Mundial de Qatar 2022, Messi ocupó la habitación 201 en la Universidad de Doha.

En aquel entonces, la suma de sus dígitos daba tres, el mismo número de estrellas que terminó luciendo Argentina tras conquistar el título frente a Francia.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 22.28.39_16x9 El número de cuarto que tuvo el astro rosarino en Qatar.

Ahora, con el capitán instalado en la 202, muchos volvieron a aferrarse a las coincidencias y las cábalas que suelen acompañar cada aventura mundialista.

El refugio del capitán

Como viene ocurriendo desde el retiro de Sergio Agüero, Messi volverá a dormir solo durante la competencia.

Sin embargo, la organización de la AFA ubicó muy cerca a dos de sus hombres de máxima confianza. En la habitación 203 se hospedan Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, dos referentes que suelen compartir buena parte de la rutina diaria con el rosarino.

De hecho, el cuarto del capitán suele convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del plantel para las clásicas rondas de mate y los momentos de distensión.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 22.28.45_16x9 La pieza de Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi en Hotel Origin

Se viene el debut mundialista

Con la delegación ya completa, la Selección iniciará los entrenamientos formales en el predio de Sporting Kansas City y comenzará la cuenta regresiva para el estreno en el Mundial.

Antes del debut ante Argelia, previsto para el 16 de junio en el Arrowhead Stadium, el equipo de Lionel Scaloni afrontará amistosos frente a Honduras e Islandia para ultimar detalles de cara a la defensa del título.