Lideran Netflix Argentina: las 3 series nacionales que conquistaron a los espectadores

Comedias, drama y cárcel. Tres producciones argentinas lideran las preferencias y ya son de las más vistas de la plataforma.

Desde la plataforma se conocieron las tres series que lideran el ranking nacional.

Netflix encontró en las ficciones argentinas una fórmula que sigue dando resultados . Con historias que combinan humor, drama y personajes inolvidables, varias producciones nacionales lograron captar la atención del público y escalar hasta lo más alto del ranking de visualizaciones .

Algunas ya cuentan con varias temporadas y otras se transformaron en verdaderas revelaciones . Lo cierto es que millones de usuarios las eligieron y hoy figuran entre las series argentinas más vistas de la plataforma.

Envidiosa se convirtió en uno de los mayores fenómenos recientes de la plataforma .

Protagonizada por Griselda Siciliani, la historia sigue a Vicky, una mujer que atraviesa una profunda crisis personal tras una ruptura amorosa y se obsesiona con alcanzar antes de los 40 años aquello que siente que todos los demás ya consiguieron.

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Entre relaciones sentimentales, inseguridades y decisiones difíciles, la serie logró conectar con miles de espectadores y mantenerse durante semanas entre las más vistas de Argentina y otros países de la región.

Carísima: el personaje que dio el salto del streaming a Netflix

Carísima nació a partir de Caro Pardíaco, el popular personaje interpretado por Julián Kartun.

La producción explora el universo de una figura extravagante del mundo del streaming, la noche y el espectáculo que atraviesa una crisis existencial justo cuando está por cumplir 30 años.

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Con un humor absurdo y situaciones desopilantes, la serie logró conquistar a los fanáticos del personaje y posicionarse como una de las sorpresas del catálogo.

En el barro: la heredera del universo de El Marginal

Para los amantes de las historias carcelarias, En el barro se transformó en una de las apuestas más fuertes de Netflix.

La ficción amplía el universo de El Marginal y pone el foco en Gladys Guerra, la viuda de Marito Borges, quien debe sobrevivir dentro de la cárcel y enfrentar un mundo marcado por la violencia, la corrupción y las disputas de poder.

La trama continúa más allá de los muros del penal y muestra cómo el pasado criminal persigue a sus protagonistas incluso después de recuperar la libertad.

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Series argentinas que cruzan fronteras

El crecimiento de estas producciones confirma que las historias nacionales siguen despertando interés tanto en Argentina como en otros mercados.

Con nuevas temporadas en camino y una fuerte inversión en contenidos locales, Netflix apuesta a que sus éxitos argentinos continúen conquistando espectadores dentro y fuera del país.