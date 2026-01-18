La serie de Netflix que estrenó su nueva temporada y ya está en el top

La producción española lanzó su cuarta temporada esta semana y rápidamente se convirtió en furor dentro de la plataforma.

La cuarta temporada de la comedia española ya se metió en el top de Netflix.

En este comienzo de año, la nueva temporada de una serie está siendo furor en Netflix . Con sus nuevos capítulos de la cuarta temporada, la producción ya se posicionó en el Top 10 de la plataforma con tal solo un par de horas desde su estreno.

Se trata de la serie "Machos Alfa" , creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero (responsables de éxitos como La que se avecina). Se trata de una comedia satírica que explora la crisis de la masculinidad en la era de la igualdad y el empoderamiento femenino.

En la trama, cuatro amigos (Pedro, Luis, Raúl y Santi) se sienten desubicados en un mundo donde los privilegios del patriarcado están desapareciendo. A lo largo de la serie, los protagonistas buscan adaptarse a los nuevos cambios de época asistiendo a cursos de "masculinidad deconstruida", aunque entran en conflicto constantemente con sus propios prejuicios y comportamientos.

"Machos Alfa" se ha posicionado como una de las ficciones españolas más vistas a nivel global en Netflix gracias a su capacidad para reírse de temas actuales sin perder la empatía por sus personajes.

Cómo es la cuarta temporada de Machos Alfa en Netflix

Luego del éxito que consiguieron en las anteriores temporada, esta nueva entrega (que llegó a Netflix este 16 de enero) lleva los problemas de los protagonistas a un nuevo nivel de exposición pública y personal.

Si ya en la tercera temporada se los vio trata con conceptos como las relaciones abiertas y el acoso, en esta nueva etapa la serie pone el foco en cómo los cuatro amigos gestionan el éxito y el fracaso bajo la lupa de las redes sociales.

Luego de que saliera, la crítica ha remarcado que esta temporada es la más ácida hasta la fecha. La serie mantiene su formato de episodios de 30 minutos, ideal para maratonear, y refuerza el rol de las parejas femeninas, quienes dejan su lugar de espectadoras para tomar el papel de las tramas más importantes.

Sin embargo, el humor sigue basándose en la incomodidad y en situaciones cotidianas donde los hombres quedan expuestos en sus contradicciones, aunque con un guion que evita el sermón moralista para focalizarse en la comedia de cada situación.