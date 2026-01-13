Es furor en Netflix: la nueva comedia romántica basada en un libro que arrasa en la plataforma

La película se ubica como lo más visto de la plataforma a tan solo unos días de haberse estrenado. Mirá de qué se trata.

La nueva película estrenó hace unos días y es furor en la plataforma.

Una de las principales novedades en Netflix en la primera quincena de enero está generando repercusión dentro de la plataforma. "Gente que conocemos en vacaciones" es la nueva comedia romántica basada en un libro que es un verdadero furor de reproducciones.

El film está dirigido por Brett Haley , un experto en reproducir la nostalgia y los vínculos humanos, lo que la convierte en una de las adaptaciones literarias más fieles y virales en este comienzo del año.

La película basada en el best seller de Emily Henry, sigue la historia de Poppy y Alex, dos mejores amigos que son totalmente opuestos: ella es una escritora de viajes aventurera y extrovertida que vive en Nueva York, mientras que él es un profesor reservado, metódico y amante de la rutina en su pequeño pueblo de Ohio.

Pese a sus diferencias, durante diez años compartieron una tradición irremplazable: unas vacaciones juntos cada verano. Sin embargo, hace dos años, un misterioso incidente durante un viaje rompió el vínculo y generó un silencio absoluto entre ambos.

La trama toma un giro cuando Poppy, sintiéndose infeliz en su vida, decide comunicarse con Alex para proponerle un último a Palm Springs con el objetivo de arreglar las cosas. A través de flashbacks que recorren sus viajes pasados, la película transita la delgada línea entre la amistad y el amor, planteando si son tan distintos o si realmente fueron la pareja ideal.

Quiénes actúan en la nueva película de Netflix

Emily Bader como Poppy Wright: Conocida por su papel en My Lady Jane. Interpreta a la impulsiva y carismática protagonista.

Tom Blyth como Alex Nilsen: El actor de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes da vida al estructurado y tierno Alex.

Sarah Catherine Hook como Sarah: La novia de Alex que representa la estabilidad que él cree buscar.

Lucien Laviscount como Trey: El actor de Emily en Paris interpreta a un interés amoroso de Poppy.

Jameela Jamil como Swapna: La jefa y mentora de Poppy en la revista de viajes.

Lukas Gage como Buck: Un excéntrico viajero que el dúo conoce en sus aventuras.