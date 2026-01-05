Netflix arranca 2026 con estrenos fuertes, producción nacional y una apuesta al policial

La plataforma confirmó las novedades de enero para Argentina y América Latina, con regresos esperados, nuevas series y cambios que impactan en el bolsillo de los usuarios.

Luego de un cierre de año marcado por el final de Stranger Things , Netflix dio a conocer los estrenos previstos para enero de 2026 en Argentina y la región. La renovación del catálogo incluye regresos destacados, nuevas producciones internacionales y una presencia relevante de ficciones policiales.

Entre las propuestas del primer mes del año se suma una producción nacional que ya se encuentra disponible en la plataforma y que se perfila como uno de los lanzamientos más destacados.

Una de las principales novedades es El tiempo de las moscas , miniserie basada en una obra de Claudia Piñeiro y protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa. La historia sigue a dos mujeres que se conocen en prisión y construyen una fuerte amistad. Al recuperar la libertad, intentan rehacer sus vidas y dejar atrás viejos hábitos, aunque una oferta peligrosa vuelve a ponerlas en una situación límite.

duplaa peterson netflix Carla Peterson y Nancy Dupláa en El tiempo de las moscas, la nueva miniserie de Netflix.

El género policial ocupa un lugar central en los estrenos de enero. Entre las propuestas se encuentra la miniserie Él y ella, protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal. La trama gira en torno a una periodista alejada de su profesión y su ex marido, un detective, que investigan el asesinato de una mujer. Un giro inesperado los convierte en los principales sospechosos, obligándolos a probar su inocencia mientras avanza la investigación.

Todas las series que estrenará Netflix en enero 2026

1 de enero – El tiempo de las moscas (miniserie argentina - suspenso y drama)

(miniserie argentina - suspenso y drama) 1 de enero – The Good Doctor - temporadas 1 a 4 (drama médico sobre un joven cirujano con autismo)

- temporadas 1 a 4 (drama médico sobre un joven cirujano con autismo) 1 de enero – En fuga (thriller familiar)

(thriller familiar) 1 de enero – Amor de oficina (comedia romántica)

(comedia romántica) 7 de enero – Sin cerrojos: un experimento carcelario - temporada 2 (reality sobre un experimento social dentro de una prisión)

- temporada 2 (reality sobre un experimento social dentro de una prisión) 8 de enero – His & Hers (miniserie de misterio con un crimen como eje central)

(miniserie de misterio con un crimen como eje central) 9 de enero – Machos alfa - temporada 4 (comedia española)

- temporada 4 (comedia española) 13 de enero – El novio - temporada 2 (reality romántico ambientado en Japón)

- temporada 2 (reality romántico ambientado en Japón) 15 de enero – Agatha Christie: las siete esferas (serie de época con misterio y conspiraciones en la alta sociedad inglesa).

(serie de época con misterio y conspiraciones en la alta sociedad inglesa). 19 de enero – Sandokán (producción de aventuras ambientada en el sudeste asiático del siglo XIX).

(producción de aventuras ambientada en el sudeste asiático del siglo XIX). 23 de enero – El falsario (drama criminal inspirado en hechos reales, centrado en el mundo del arte)

(drama criminal inspirado en hechos reales, centrado en el mundo del arte) 29 de enero – Bridgerton - temporada 4 parte 1 (regreso de una de las series más vistas de Netflix

- temporada 4 parte 1 (regreso de una de las series más vistas de Netflix 31 de enero – La reina del flow - temporada 3 (nueva etapa del drama musical colombiano)

Los Bridgerton tendrá una precuela Bridgerton llega a Netflix con una nueva temporada.

Las películas que llegan a Netflix en enero de 2026

1 de enero – Legalmente rubia (comedia clásica)

(comedia clásica) 1 de enero – Legalmente rubia 2 (secuela)

(secuela) 2 de enero – Escuela de rock (música y humor con Jack Black)

(música y humor con Jack Black) 7 de enero – Oppenheimer (drama histórico sobre el desarrollo de la bomba atómica)

(drama histórico sobre el desarrollo de la bomba atómica) 9 de enero – People We Meet on Vacation (adaptación cinematográfica de la novela romántica de Emily Henry)

(adaptación cinematográfica de la novela romántica de Emily Henry) 15 de enero – Colección James Bond (paquete completo con las películas de distintas etapas del agente 007)

(paquete completo con las películas de distintas etapas del agente 007) 19 de enero – Bastardos sin gloria (clásico de Quentin Tarantino ambientado en la Segunda Guerra Mundial)

(clásico de Quentin Tarantino ambientado en la Segunda Guerra Mundial) 29 de enero – Perdidos en Tokio (drama romántico)

Nuevos valores de los planes en Argentina

En noviembre pasado, Netflix aplicó un aumento del 25% en sus planes para Argentina. Con el ajuste, más el 21% de IVA y el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, los valores vigentes son:

Básico: $13.769

Estándar: $22.949

Premium: $30.599

Miembro extra: $8.261 por perfil adicional

Desde el sector bancario señalan que existe la posibilidad de reducir el impacto de la percepción del 30%. El mecanismo consiste en comprar dólares a través del home banking y utilizarlos para cancelar los consumos en moneda extranjera, lo que permite acceder a una cotización más conveniente al momento del pago.