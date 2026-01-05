Netflix arranca 2026 con estrenos fuertes, producción nacional y una apuesta al policial
La plataforma confirmó las novedades de enero para Argentina y América Latina, con regresos esperados, nuevas series y cambios que impactan en el bolsillo de los usuarios.
Luego de un cierre de año marcado por el final de Stranger Things, Netflix dio a conocer los estrenos previstos para enero de 2026 en Argentina y la región. La renovación del catálogo incluye regresos destacados, nuevas producciones internacionales y una presencia relevante de ficciones policiales.
Entre las propuestas del primer mes del año se suma una producción nacional que ya se encuentra disponible en la plataforma y que se perfila como uno de los lanzamientos más destacados.
Una de las principales novedades es El tiempo de las moscas, miniserie basada en una obra de Claudia Piñeiro y protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa. La historia sigue a dos mujeres que se conocen en prisión y construyen una fuerte amistad. Al recuperar la libertad, intentan rehacer sus vidas y dejar atrás viejos hábitos, aunque una oferta peligrosa vuelve a ponerlas en una situación límite.
El género policial ocupa un lugar central en los estrenos de enero. Entre las propuestas se encuentra la miniserie Él y ella, protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal. La trama gira en torno a una periodista alejada de su profesión y su ex marido, un detective, que investigan el asesinato de una mujer. Un giro inesperado los convierte en los principales sospechosos, obligándolos a probar su inocencia mientras avanza la investigación.
Todas las series que estrenará Netflix en enero 2026
- 1 de enero – El tiempo de las moscas (miniserie argentina - suspenso y drama)
- 1 de enero – The Good Doctor - temporadas 1 a 4 (drama médico sobre un joven cirujano con autismo)
- 1 de enero – En fuga (thriller familiar)
- 1 de enero – Amor de oficina (comedia romántica)
- 7 de enero – Sin cerrojos: un experimento carcelario - temporada 2 (reality sobre un experimento social dentro de una prisión)
- 8 de enero – His & Hers (miniserie de misterio con un crimen como eje central)
- 9 de enero – Machos alfa - temporada 4 (comedia española)
- 13 de enero – El novio - temporada 2 (reality romántico ambientado en Japón)
- 15 de enero – Agatha Christie: las siete esferas (serie de época con misterio y conspiraciones en la alta sociedad inglesa).
- 19 de enero – Sandokán (producción de aventuras ambientada en el sudeste asiático del siglo XIX).
- 23 de enero – El falsario (drama criminal inspirado en hechos reales, centrado en el mundo del arte)
- 29 de enero – Bridgerton - temporada 4 parte 1 (regreso de una de las series más vistas de Netflix
- 31 de enero – La reina del flow - temporada 3 (nueva etapa del drama musical colombiano)
Las películas que llegan a Netflix en enero de 2026
- 1 de enero – Legalmente rubia (comedia clásica)
- 1 de enero – Legalmente rubia 2 (secuela)
- 2 de enero – Escuela de rock (música y humor con Jack Black)
- 7 de enero – Oppenheimer (drama histórico sobre el desarrollo de la bomba atómica)
- 9 de enero – People We Meet on Vacation (adaptación cinematográfica de la novela romántica de Emily Henry)
- 15 de enero – Colección James Bond (paquete completo con las películas de distintas etapas del agente 007)
- 19 de enero – Bastardos sin gloria (clásico de Quentin Tarantino ambientado en la Segunda Guerra Mundial)
- 29 de enero – Perdidos en Tokio (drama romántico)
Nuevos valores de los planes en Argentina
En noviembre pasado, Netflix aplicó un aumento del 25% en sus planes para Argentina. Con el ajuste, más el 21% de IVA y el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, los valores vigentes son:
Básico: $13.769
Estándar: $22.949
Premium: $30.599
Miembro extra: $8.261 por perfil adicional
Desde el sector bancario señalan que existe la posibilidad de reducir el impacto de la percepción del 30%. El mecanismo consiste en comprar dólares a través del home banking y utilizarlos para cancelar los consumos en moneda extranjera, lo que permite acceder a una cotización más conveniente al momento del pago.
