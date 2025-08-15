ATE pidió adelantar las paritarias por la inflación

El gremio reclamó al gobierno de Río Negro que se anticipen las paritarias ya que la inflación impactó por encima de lo esperado. El acuerdo vigente vence en septiembre.

El gremio ATE solicitó al Gobierno de Río Negro la convocatoria a la Mesa de la Función Pública, para determinar la actualización salarial de septiembre. El pedido surge tras conocerse el índice de inflación de julio que, según el INDEC que fue del 1,9%. En ese sentido, la conducción pidió garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, «teniendo en cuenta el fuerte salto que registran los alimentos», adujeron.

Además, justificó la convocatoria ya que «la gran mayoría de los trabajadores estatales de la provincia no tiene previsión sobre cuánto va a cobrar en septiembre» , por lo que demandó una convocatoria al debate paritario para los próximos días.

“Necesitamos que se convoque al ámbito de negociación que otorgue a la mayoría de los estatales previsibilidad sobre sus ingresos, teniendo en cuenta el fuerte salto que registran los alimentos, bebidas y otros productos en las góndolas luego de la subida del dólar”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

El último acuerdo salarial de ATE

Durante el último encuentro, ATE acordó el pago en julio de sumas fijas de carácter permanente de $30.000, $35.000 y $40.000 según categoría y agrupamiento y en agosto de $20.000, $25.000 y $30.000.

Actualmente la negociación salarial con los gremios que tienen paritaria en la Función Pública está cerrada, ya que hay una pauta salarial vigente. En tanto que la Unter, que no firmó el acuerdo en julio, cerró la primera mitad del ciclo lectivo en conflicto y recién tiene fecha de paritarias prevista para la próxima semana.

En los gremios del Ejecutivo estiman que la convocatoria prevista para la Unter, según se acordó en la última reunión paritaria, puede derivar en una reactivación de las negociaciones. Sin embargo, hay cautela: tras un cierre el primer semestre conflicto, Educación no presentó una nueva oferta salarial en el encuentro del 5 de agosto.