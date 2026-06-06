A los 107 años, falleció José "Lolo" Bravo, el ciudadano ilustre de Cipolletti

José Nemesio Bravo , conocido por todos como " Lolo ", falleció este sábado en Cipolletti a los 107 años de edad. Oriundo de Barda del Medio , había llegado muy joven a la ciudad y se radicó en el barrio El Trabajo, donde echó raíces profundas y construyó, con sus propias manos y su vocación de servicio, una historia de vida que excede con creces la dimensión individual para convertirse en patrimonio colectivo de toda la comunidad.

Albañil de profesión, Lolo no se limitó a edificar paredes ajenas. Su compromiso con el entorno más cercano lo llevó a participar activamente en la creación del Centro de Salud del barrio, en las mejoras permanentes de las escuelas y en la consolidación del Centro de Jubilados local.

Su hija Ariela, quien estuvo a su lado durante los últimos años, lo describió con precisión y afecto en una entrevista con LM Cipolletti : “era un hombre solidario, muy participativo, siempre dispuesto a colaborar en las actividades que vieron crecer al barrio El Trabajo a lo largo de las décadas”.

Esa presencia constante, discreta y efectiva, es la que lo convirtió en una figura entrañable para varias generaciones de vecinos. No fue un héroe de estatua ni de discurso oficial. Fue el vecino que aparecía cuando hacía falta, que prestaba su tiempo y su oficio, que sabía que construir una comunidad requiere exactamente el mismo tipo de esfuerzo que construir una casa: constancia, precisión y materiales nobles.

Nono cipoleño de 102 años reconocido. Lolo fue acompañado por sus familiares al sentido homenaje.

El marinero más longevo del país

Antes de radicarse definitivamente en Cipolletti, Lolo cumplió su servicio militar en la Armada Argentina en el año 1942, en la Base Naval Puerto Belgrano, ubicada en Punta Alta, partido de Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires. Esa experiencia, sepultada bajo décadas de vida cotidiana patagónica, resurgió con fuerza en 2024 cuando la institución castrense lo reconoció formalmente como el marinero más longevo del país.

El homenaje, realizado en la propia Base Naval Puerto Belgrano, fue uno de los momentos más emotivos de su centenaria vida. La Armada Argentina lo declaró Decano de la Aymara y Socio Honorario de la Infantería de Marina Argentina. Ariela relató que, dado que su padre prácticamente no escuchaba por el deterioro de sus oídos, prepararon con antelación una hoja impresa con el contenido del discurso para que pudiera leer lo que le iban a decir. También recibió de antemano el texto que la institución leería durante la ceremonia. " Jamás pensé que iba a vivir un momento así", le dijo Lolo a su hija entre lágrimas, en medio del acto. El barrio El Trabajo estalló de alegría y orgullo cuando la noticia llegó a Cipolletti.

Abuelo cipoleño viaja a la armada Argentina.mp4

Lúcido hasta el final

A pesar de su avanzada edad, Lolo conservó hasta los últimos tiempos una notable lucidez y autonomía. Ariela describía con orgullo que su padre mantenía sus actividades cotidianas de manera independiente: se vestía, comía, dormía y se manejaba sin asistencia constante. La pérdida de audición le imponía ciertos límites en la comunicación, pero no le quitaba la palabra ni las ganas de contarla: seguía narrando anécdotas de su larga vida a quien quisiera escucharlo, con la memoria intacta y la voz firme de quien tiene mucho para decir.

jose

Según contaba Ariela, existía además una particularidad en torno a su edad real. El documento indicaba que había nacido en 1921, pero sus hermanas aseguraban que en realidad debía tener al menos tres años más, lo que elevaría aún más una cifra que ya de por sí resulta extraordinaria. Una pequeña incógnita que, lejos de restarle misterio, sumaba una capa más a la singularidad de este hombre irrepetible.

José Nemesio Bravo fue declarado Ciudadano Ilustre de Cipolletti, distinción que coronó una vida construida enteramente al servicio de los demás. Lo despiden con inmenso cariño y gratitud su hija Ariela, sus nietos y su yerno José. También lo despide el barrio El Trabajo, que no sería el mismo sin sus manos y su corazón.