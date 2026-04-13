Más de 30 perros buscan hogar: la jornada solidaria de adopción que se realizará en Cipolletti
Habrá adopciones, vacunación y desparasitación gratuita. Conocé cómo participar y darle una nueva vida a un perro.
En el marco del Día del Animal, Cipolletti será escenario de una jornada especial que combina solidaridad, cuidado y compromiso.
El próximo sábado 25 de abril, de 10 a 14, la plaza San Martín será el punto de encuentro de una campaña que busca algo simple pero poderoso: que decenas de perros encuentren un hogar.
Te puede interesar...
La iniciativa, impulsada junto a la Fundación para el Bienestar Animal(Fun.Pa.Bia), apunta a dar en adopción a más de 30 perros, entre cachorros y adultos, que hoy están en tránsito.
Cada uno tiene su historia, su carácter y una necesidad en común: una familia que les brinde cuidado, cariño y respeto.
En los días previos, se publicarán fotos y características de los animales en redes sociales para que los interesados puedan conocerlos antes de la jornada.
Adopción responsable: lo que tenés que saber
Adoptar es un compromiso a largo plazo. Por eso, antes de decidir, es clave tener en cuenta:
-
Edad y tamaño del animal
Estado de salud y necesidades especiales
Carácter y nivel de actividad
Además, detallaron que los perros se entregan castrados y con seguimiento. Mientras que en el caso de cachorros, con compromiso de castración a los 6 meses.
Vacunación y desparasitación gratuita
Además de las adopciones, el área de Zoonosis ofrecerá servicios gratuitos para mascotas:
- Vacunación antirrábica
- Desparasitación
La atención será por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con tiempo.
También habrá feria y actividades
La jornada contará con la participación de emprendedores de la Feria de la Economía Social, con stands de:
-
Ropa y accesorios para mascotas
Juguetes
Productos vinculados al bienestar animal
Una fundación con compromiso diario
Fun.Pa.Bia trabaja desde 2009 en el rescate y cuidado de animales en situación de abandono o maltrato, promoviendo la adopción responsable.
Actualmente, la organización asiste a cerca de 50 animales y sostiene su tarea gracias al compromiso de voluntarios y el apoyo de la comunidad.
Para contactarse y colaborar con la Fundación se puede ingresar a través de las redes Facebook o IG Funpabia Cipolletti.
Un día para actuar
Cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal, una fecha que invita a reflexionar sobre el cuidado y respeto hacia todas las especies.
Internacionalmente, el Día de los Animales se celebra el 4 de octubre, fecha que recuerda el fallecimiento de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales.
Leé más
Cipo Limpia llega con un nuevo recorrido: qué podés sacar y cuándo pasa por tu barrio
Las mochilas se han impuesto como un implemento de uso personal cada vez más utilizado por la gente
Censo en los barrios para definir quién recibe leña del Plan Calor
-
TAGS
- perro
- Cipolletti
- Adopción
Noticias relacionadas
Lo más leído