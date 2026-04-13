Más de 30 perros buscan hogar: la jornada solidaria de adopción que se realizará en Cipolletti

Habrá adopciones, vacunación y desparasitación gratuita. Conocé cómo participar y darle una nueva vida a un perro.

La jornada se desarrollará en la plaza San Martín el próximo sábado 25 de abril. Foto: Gentileza.

En el marco del Día del Animal, Cipolletti será escenario de una jornada especial que combina solidaridad, cuidado y compromiso.

El próximo sábado 25 de abril , de 10 a 14, la plaza San Martín será el punto de encuentro de una campaña que busca algo simple pero poderoso: que decenas de perros encuentren un hogar .

La iniciativa, impulsada junto a la Fundación para el Bienestar Animal (Fun.Pa.Bia), apunta a dar en adopción a más de 30 perros , entre cachorros y adultos, que hoy están en tránsito.

Cada uno tiene su historia, su carácter y una necesidad en común: una familia que les brinde cuidado, cariño y respeto.

En los días previos, se publicarán fotos y características de los animales en redes sociales para que los interesados puedan conocerlos antes de la jornada.

Adopción responsable: lo que tenés que saber

Adoptar es un compromiso a largo plazo. Por eso, antes de decidir, es clave tener en cuenta:

Edad y tamaño del animal

Estado de salud y necesidades especiales

Carácter y nivel de actividad

Además, detallaron que los perros se entregan castrados y con seguimiento. Mientras que en el caso de cachorros, con compromiso de castración a los 6 meses.

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Vacunación y desparasitación gratuita

Además de las adopciones, el área de Zoonosis ofrecerá servicios gratuitos para mascotas:

Vacunación antirrábica

antirrábica Desparasitación

La atención será por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con tiempo.

También habrá feria y actividades

La jornada contará con la participación de emprendedores de la Feria de la Economía Social, con stands de:

Ropa y accesorios para mascotas

Juguetes

Productos vinculados al bienestar animal

Una fundación con compromiso diario

Fun.Pa.Bia trabaja desde 2009 en el rescate y cuidado de animales en situación de abandono o maltrato, promoviendo la adopción responsable.

Actualmente, la organización asiste a cerca de 50 animales y sostiene su tarea gracias al compromiso de voluntarios y el apoyo de la comunidad.

Para contactarse y colaborar con la Fundación se puede ingresar a través de las redes Facebook o IG Funpabia Cipolletti.

Un día para actuar

Cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal, una fecha que invita a reflexionar sobre el cuidado y respeto hacia todas las especies.

Internacionalmente, el Día de los Animales se celebra el 4 de octubre, fecha que recuerda el fallecimiento de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales.