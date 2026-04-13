Cipo Limpia llega con un nuevo recorrido: qué podés sacar y cuándo pasa por tu barrio
Durante tres días, el programa municipal vuelve con un operativo clave para eliminar residuos grandes. Mirá qué podés sacar y cuándo.
El programa “Cipo Limpia ” vuelve a ponerse en marcha con un nuevo recorrido en la ciudad, esta vez alcanzando a un amplio sector delimitado por las calles Arenales, Mengelle, La Esmeralda y Reconquista.
Durante tres jornadas consecutivas, el municipio ofrecerá un servicio gratuito pensado para que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos que suelen acumularse en patios y viviendas.
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Días y horarios: cuándo pasa por tu zona
El operativo se desarrollará en los barrios Almirante Brown A y B en los siguientes días y horarios:
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Jueves 16 de abril: de 8 a 14
Viernes 17 de abril: de 8 a 17
Sábado 18 de abril: de 8 a 11
Desde la Secretaría de Servicios Públicos pidieron a los vecinos estar atentos y sacar los residuos dentro de esas franjas para facilitar la recolección.
Qué podés sacar y qué no
El programa está destinado exclusivamente a residuos de gran tamaño. Entre ellos:
- Electrodomésticos grandes (termotanques, cocinas, calefactores)
- Muebles en desuso
- Ramas, escombros, hierros y chapas
Sin embargo, hay elementos que no serán retirados:
- Residuos domiciliarios
- Aparatos electrónicos
- Hojas secas, cartón y papel
Un antecedente que marca el impacto
El primer recorrido del programa se realizó en marzo y dejó resultados contundentes: se recolectaron más de 350 metros cúbicos de residuos voluminosos.
Este dato refleja la magnitud del problema y la importancia de estos operativos para mejorar el entorno urbano.
Clave para que funcione: cómo sacar los residuos
Para que el servicio sea efectivo, se solicita a los vecinos dejar los residuos sobre la vereda, sin obstruir el paso de peatones.
El objetivo es claro: facilitar el trabajo del personal municipal y evitar complicaciones durante el operativo.
Menos basura, más limpieza
“Cipo Limpia” apunta a reducir los microbasurales y fomentar el cuidado del ambiente, contribuyendo a mantener espacios públicos más limpios, seguros y ordenados.
Revisá si tu casa está dentro del recorrido y aprovechá esta oportunidad para limpiar lo que venís acumulando.
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