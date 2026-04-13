Cipo Limpia llega con un nuevo recorrido: qué podés sacar y cuándo pasa por tu barrio

Durante tres días, el programa municipal vuelve con un operativo clave para eliminar residuos grandes. Mirá qué podés sacar y cuándo.

Esta semana el servicio tendrá un nuevo recorrido en la ciudad. Foto: Gentileza.

El programa “ Cipo Limpia ” vuelve a ponerse en marcha con un nuevo recorrido en la ciudad, esta vez alcanzando a un amplio sector delimitado por las calles Arenales , Mengelle , La Esmeralda y Reconquista .

Durante tres jornadas consecutivas, el municipio ofrecerá un servicio gratuito pensado para que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos que suelen acumularse en patios y viviendas.

El operativo se desarrollará en los barrios Almirante Brown A y B en los siguientes días y horarios:

Jueves 16 de abril: de 8 a 14

Viernes 17 de abril: de 8 a 17

Sábado 18 de abril: de 8 a 11

Desde la Secretaría de Servicios Públicos pidieron a los vecinos estar atentos y sacar los residuos dentro de esas franjas para facilitar la recolección.

Qué podés sacar y qué no

El programa está destinado exclusivamente a residuos de gran tamaño. Entre ellos:

Electrodomésticos grandes (termotanques, cocinas, calefactores)

Muebles en desuso

Ramas, escombros, hierros y chapas

Sin embargo, hay elementos que no serán retirados:

Residuos domiciliarios

Aparatos electrónicos

Hojas secas, cartón y papel

Un antecedente que marca el impacto

El primer recorrido del programa se realizó en marzo y dejó resultados contundentes: se recolectaron más de 350 metros cúbicos de residuos voluminosos.

Este dato refleja la magnitud del problema y la importancia de estos operativos para mejorar el entorno urbano.

Clave para que funcione: cómo sacar los residuos

Para que el servicio sea efectivo, se solicita a los vecinos dejar los residuos sobre la vereda, sin obstruir el paso de peatones.

El objetivo es claro: facilitar el trabajo del personal municipal y evitar complicaciones durante el operativo.

Menos basura, más limpieza

“Cipo Limpia” apunta a reducir los microbasurales y fomentar el cuidado del ambiente, contribuyendo a mantener espacios públicos más limpios, seguros y ordenados.

Revisá si tu casa está dentro del recorrido y aprovechá esta oportunidad para limpiar lo que venís acumulando.