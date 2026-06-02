Incendio en el depósito regional de La Anónima: cierran todos los accesos y piden evitar la zona

Por el operativo de emergencia, cerraron distintas calles de la ciudad. Bomberos, Policía y Protección Civil trabajan en el lugar.

La Municipalidad de Cipolletti informó que este martes se dispusieron cortes de tránsito preventivos en el sector de calle Tres Arroyos debido al incendio que afecta al depósito de mercaderías del supermercado La Anónima .

Desde la Secretaría de Fiscalización indicaron que las restricciones buscan garantizar la seguridad de vecinos , automovilistas y de los equipos que trabajan en la emergencia.

La Dirección de Tránsito confirmó el corte total de calle Tres Arroyos desde Toschi hasta Lisandro de la Torre .

Además, todos los accesos a Tres Arroyos permanecen cerrados mientras continúan las tareas de control y combate del fuego.

Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y respetar los desvíos señalizados por el personal de tránsito.

También piden evitar la zona a pie y en bicicleta

Desde el Municipio remarcaron que la recomendación no alcanza únicamente a los vehículos. También se pidió a peatones y ciclistas que no transiten por el sector para evitar riesgos.

La presencia de humo, vehículos de emergencia y el despliegue operativo obligaron a restringir completamente la circulación en el área.

Bomberos y Protección Civil trabajan en el lugar

Del operativo participan efectivos de Bomberos, personal policial y agentes de Protección Civil municipal, quienes continúan desarrollando tareas para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

La Fiscalía inició una investigación por el incendio que destruyó el depósito regional de La Anónima

El Ministerio Público Fiscal informó que inició una investigación para determinar la causa que dio origen al incendio que destruyó el centro de distribución regional del supermercado La Anónima ubicado sobre calle Tres Arroyos 643 de Cipolletti.

El siniestro se desató durante la madrugada de este martes y por su magnitud generó una enorme conmoción en la localidad y en la región, e incluso tuvo repercusión mediática a nivel nacional.

De acuerdo a lo informado por Fiscalía, los primeros indicios dan cuenta de que el fuego no habría sido originado de manera intencional, y que las llamas ingresaron al establecimiento desde una construcción colindante que se encontraba abandonada. Esa fue una de las hipótesis que se mencionaron insistentemente durante las horas de la mañana en el lugar del hecho.