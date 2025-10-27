Cierre del tránsito por obras en la zona sur de la ciudad

El Municipio anunció que habrá un corte de tránsito en la calle Estado de Israel por una obra. ¿Hasta cuándo regirá la restricción?

Una calle de intenso tránsito para salir de Cipolletti hacia la Ruta 22 será cerrada desde este lunes por la realización de obras preliminares al proyecto de asfalto que pondrá en marcha el Municipio de Cipolletti . Automovilistas, ciclistas y camioneros tendrán que optar por calles alternativas durante un par de semanas.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se anunció que este lunes 27, se iniciarán las obras sobre el badén en la intersección de las calles Estado de Israel y Tres Arroyos para ejecutar el cordón cuneta de la calle Estado de Israel, por lo que se deberá desviar el tránsito del sector.

Las tareas para completar el cordón cuneta de la calle que corre en sentido norte-sur se realizarán durante un lapso de 20 días por lo que las complicaciones al tránsito se extenderán hasta mediados de noviembre. A pesar de no estar pavimentada, se trata de una arteria muy utilizada para subir con facilidad a la Ruta 22 por la presencia de semáforos.

estado de israel

Por dichos trabajos, se informa que los camiones se podrán desviar por calles Toschi y Lisandro de la Torre, y el ingreso o salida de la calle Estado de Israel deberá ser por Ruta 22.

En los sectores indicados se pondrá cartelería de desvíos y calle cerrada. Se solicita circular con máxima precaución.

Obra clave para que llegue el asfalto

El cordón cuneta de 700 metros lineales que se está ejecutando sobre Estado de Israel, desde Tres Arroyos hasta Ruta 22, cuenta con un avance de más del 40% de obra. Su ejecución fue adjudicada a la contratista Saycon, por un monto de $120.623.364,91.

Dicha obra permitirá realizar el asfalto en dicho sector, ya que es uno de los accesos principales a la ciudad. El asfalto de Estado de Israel, está contemplado en el Plan de “Pavimento de 214 cuadras- 2° Etapa” que se ejecutará en la ciudad.