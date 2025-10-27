Andaba en actitud sospechosa y le encontraron un revólver cargado, cocaína y marihuana

Lo vieron vecinos en cercanías del canal de riego de Cinco Saltos y alertaron al 911. Una patrulla de policías lo interceptó y aunque intentó escapar, lo atraparon.

El hombre fue atrapado en Cinco Saltos por el aviso de vecinos. La policía le encontró un arma cargada y drogas.

Vecinos de Cinco Saltos temieron por un sujeto que vestía ropas oscuras y se movía con actitud sospechosa en inmediaciones de la avenida Blumeti y el puente que cruza el canal principal de riego, en proximidades del cementerio municipal. Fue el sábado, en horas de la madrugada.

De inmediato se comunicaron con 911 para alertar la novedad, por lo que enviaron policías de la Comisaría 7ma para que intervinieran.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al desconocido con las descripciones brindadas por los testigos, por lo que procedieron a identificarlo. No fue un procedimiento sencillo, porque el sujeto intentó evadir el control policial, aunque rápidamente fue reducido y esposado , destacaron fuentes de la fuerza.

La sorpresa se produjo cuando lo requisaron, porque encontraron que llevaba entre sus ropas un arma de fuego tipo revólver calibre 22 marca Pasper, que tenía el número de serie limado, y estaba cargado con ocho balas.

Drogas en la riñonera

Además llevaba entre sus pertenencias una riñonera, en cuyo interior los efectivos encontraron varios envoltorios con una sustancia blanca en polvo que resultó ser cocaína y otros con marihuana, con una suma de 37.500 pesos en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía Descentralizada local, el hombre fue aprehendido por “tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil”, mientras que desde el Juzgado Federal de General Roca se dispuso el secuestro de los envoltorios con cocaína y marihuana en el marco de una causa por “infracción a la ley de estupefacientes 23.737”.

El procedimiento se llevó a cabo con la presencia de testigos y además fue filmado. Contó con la supervisión del personal del Gabinete de Criminalística, que intervino en el secuestro del arma y las sustancias estupefacientes.