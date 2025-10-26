Seguirá libre un ladrón que fue cinco veces a robar y en todas cayó preso

Un sujeto que en el lapso de cinco meses cometió cinco hechos delictivos y en todos terminó preso fue condenado a seis meses de prisión en suspenso , lo que le permitirá seguir en la calle con el cumplimiento de pautas de comportamiento.

La pena se definió en un juicio abreviado consensuado entre la Fiscalía y la Defensa, en el que le sumaron otras causas cometidas por el mismo hombre, identificado como Jorge Raúl Carrasco , quien finalmente aceptó su culpa.

Cinco hechos reunió la fiscal Daniel Ramírez en su acusación, todos ocurridos en Cinco Saltos . El primero fue el 4 de noviembre de 2024, alrededor de las 16:30, cuando Carrasco se metió a una casa y se llevó una bicicleta rodado 29. Pero lo vio un vecino que pasó por el lugar, quien lo siguió, lo atrapó y lo entregó a la policía . Lo imputaron por el delito de “hurto en concurso real con violación de domicilio”.

El siguiente golpe lo dio el 22 de diciembre siguiente y también le salió mal. En esa ocasión, minutos después de las 9 de la mañana ingresó a la sucursal del supermercado La Anónima ubicada en la calle Roca y se apoderó de un matambre envasado de poco más de 2 kilos. No fue muy sutil, porque salió corriendo por el costado de las cajas con el paquete de carne, pero al atravesar la puerta se activó el sensor de seguridad, por lo que un policía que prestaba servicio adicional alertó a la Comisaría 7ma. La patrulla de efectivos que salió en su búsqueda lo atrapó a unas pocas cuadras tras una breve persecución. Previamente había intentado descartar el matambre que llevaba envuelto en una campera tirándola al piso. Por ese caso lo acusaron por “hurto simple”.

Pero tampoco lo desalentó la derrota delictiva, porque pocos días después, el 11 de enero de este año, volvió al mismo súper y quiso robarse otra bici estacionada en la vereda del local. Como su dueña la había dejado con candado, agarró un tubo de gas y la reventó. Si bien escapó con el rodado, avisaron a la Policía y lo detuvieron cerca del puente que conduce a Centenario. Robo simple le imputaron.

El cuarto episodio fue en el mismo autoservicio céntrico la tarde del 4 de febrero siguiente y resultó idéntico al anterior. Esa vez también entró y fue por un matambre, a lo que le sumó una olla antiadherente y se retiró sin pagar. Pero lo descubrió el gerente, quien de inmediato alertó a la policía. Personal de la Comisaría 7ma realizó un operativo y lo apresaron en la calle San Martín y Estrada, donde se constató que llevaba la mercadería robada, sin poder exhibir ticket de compra. Hurto simple fue la calificación impuesta.

El último hecho se produjo el 8 de marzo último, minutos antes de las 6 de la madrugada, cuando Carrasco y otro sujeto no identificado intentaron robar un carro de comidas “Señor Sabor” que estaba estacionado frente a la estación de servicios YPF, ubicada a la vera de la Ruta 151. Los ladrones habían violentado los candados y un cerrojo de la puerta utilizando una barreta y un destornillador. Sin embargo tampoco lograron apoderarse de nada porque llegó la policía y detuvo a Carrasco, mientras que su cómplice alcanzó a escapar. Un vecino evitó que se salieran con la suya, porque los vio en plena maniobra criminal y llamó a la Comisaría 7ma. La imputación fue “robo en grado de tentativa”.

La fiscalía acumuló todos los casos y con el acompañamiento de la defensora Oficial Silvana Ayenao propusieron cerrar la causa con un juicio abreviado e imponerle a Carrasco una condena de seis meses de prisión en condicional, que no lo lleva a prisión, y el cumplimiento de pautas de conducta por el lapso de dos años.

Pruebas y confesión

El juez Guillermo Merlo aceptó el acuerdo presentado por las partes y dictó la sentencia en esos términos. Sostuvo que la autoría de Carrasco había quedado corroborada por las pruebas reunidas por la Fiscalía y además contaban con su confesión. Mientras que las víctimas no plantearon objeciones a la resolución.

En cuanto a las reglas de comportamiento, el condenado deberá mantener domicilio, no consumir alcohol ni drogas “en exceso ni en la vía pública”, no cometer nuevos delitos y someterse al control del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados. El magistrado aclaró en el fallo que en caso de advertir incumplimientos le revocarán la condicionalidad de la pena y la deberá cumplir tras las rejas.