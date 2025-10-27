Asaltante de empresas financieras confesó y lo condenaron a tres años de prisión

El ladrón cometió dos hechos en comercios del centro de Cipolletti. En uno era cliente, y lo reconocieron. Lo atraparon en Neuquén, donde ya había estado preso.

El acusado fue detenido en abril de este año en Neuquén, tras una labor investigativa realizada por la policía rionegrina.

Un delincuente con jugosos antecedentes penales que a mano armada asaltó dos empresas financieras del centro de Cipolletti con unos pocos meses de diferencia fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento obligatorio tras confesar su culpabilidad en un juicio abreviado.

El primero de los hechos ocurrió el mediodía de l 15 de marzo del año pasado en el local de la firma Crédito Argentino , ubicado en la calle Miguel Muñoz 165 , donde ingresó Ricardo Horacio Chávez con la excusa de consultar por un crédito. A la empleada que lo atendió no le llamó la atención su presencia, pues el hombre era cliente de la empresa y lo tenían registrado e incluso contaban con su DNI y una foto de él , un dato clave erigido como una de las pruebas irrefutables.

Pero inesperadamente el sujeto se dirigió hacia la parte trasera del mostrador y sacó de una mochila un revolver 38 largo -cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada- con la cual apuntó a la empleada y se apoderó de una suma de dinero no precisada que se encontraban en la caja registradora. Aunque no se conformó, porque después condujo a la mujer hacia la parte de atrás del comercio, donde le exigió que le abriera la caja fuerte, apoderándose de otra suma tampoco indicada. Con el botín escapó.

Asalto Presta Fácil 2.jpg El comercio dedicado a la entrega de préstamos ubicado en pleno centro de Cipolletti, fue asaltado en horas del mediodía de este jueves. Gentileza

El segundo golpe lo dio el 27 de febrero de este año, también minutos después del mediodía, en la compañía “Presta Fácil”, situado en la esquina de España y San Martín.

La táctica fue similar al anterior. Ingresó simulando interés en acceder a un préstamos y en el momentos menos pensado sacó un arma y encañonó a las dos empleadas que se encontraban en ese momento. Se llevó el dinero que había en la caja registradora y un celular, para luego darse a la fuga.

Atrapado en Neuquén

Chávez fue atrapado en abril de este año en Neuquén tras una ardua labor del Cuerpo de Investigaciones Judiciales local. Los indicios lo ubicaban como responsable del primer asalto. Contaban con el testimonio de la trabajadora, el registro de clientes en el que figuraba el acusado e imágenes de cámaras de seguridad, donde se visualizó su fisonomía.

Luego se lo vinculó con el otro asalto. En este caso fue relevante el trabajo del Gabinete de Criminalística ya que levantó rastros en la escena, mientras que el Cuerpo de Investigaciones logró recabar “evidencia digital” en el lugar.

El hombre fue imputado por “robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido verificada” e iba a juicio.

Semanas atrás se convocó a la audiencia de control de acusación, paso previo al debate, pero la fiscal Alejandra Altamira y el defensor particular Ruben Antiguala informaron que habían consensuado abreviar el proceso, unificando ambos legajos.

Pruebas y confesión

La propuesta, que requería el reconocimiento del acusado, establecía imponerle tres años de prisión de cumplimiento obligatorio, dado que cuenta con antecedentes delictivos.

Se precisó que a justicia neuquina había sentenciado a Chávez a seis años de cárcel que agotó en marzo de 2023 por motivos no precisados en el fallo recientemente conocido.

Chávez aceptó cerrar la causa en un juicio abreviado, con lo que quedó asentado que admitía su responsabilidad en ambos asaltos. Mientras que las víctimas no plantearon objeciones.

El juez Guillermo Merlo avaló el acuerdo y dictó el fallo en los términos requeridos por las partes.

Sostuvo que la autoría y culpabilidad había quedado verificada con la prueba reunida por la Fiscalía y el “expreso reconocimiento” por parte del imputado.