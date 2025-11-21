Qué hacer este fin de semana largo en Cipolletti
Durante cuatro días, la ciudad ofrece una variada agenda de actividades teatrales, show musicales, cine y exposiciones. Enterate la agenda completa.
La ciudad se prepara para un fin de semana largo cargado de propuestas culturales para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. Teatro independiente, un show histórico de rock nacional, cine, un homenaje al Gitano y la convención de tatuajes más importante de la Patagonia forman parte de una agenda diversa que promete movimiento en Cipolletti.
Viernes: la danza se vuelve poesía
“Las Flores que florecieron” abre la agenda con una puesta que explora el movimiento y la fuerza colectiva de las mujeres en la danza. La obra promete un viaje emocional y un vínculo directo con el arte, invitando a la familia a ser parte del escenario y sus transformaciones. La Caja Mágica Teatro – 21 hs. Entradas: $25.000
Sábado: teatro de emociones y rock legendario
La jornada teatral continúa con “Cantata para una rumia mental”, una obra intensa y profundamente humana que indaga en la memoria, los dolores y los recuerdos que marcan la vida. Ariel encarna a Larumia, un personaje que se mueve entre lo real y lo imaginado con una narrativa que descoloca y conmueve. La Caja Mágica – 21. Entradas: $20.000
La noche también tendrá un plato fuerte para los amantes del rock: Rata Blanca vuelve al Valle para celebrar los 35 años de “Magos, espadas y rosas”, uno de los discos más influyentes del heavy en español. Walter Giardino y la voz inconfundible de Adrián Barilari encabezarán este show que es furor entre fans. Círculo Italiano – 21 (Puertas 19:30). Entradas: $80.500
Domingo: talento adolescente y homenaje a un ícono latinoamericano
El teatro joven se hace presente con “La Prudencia”, protagonizada por estudiantes que interpretan una historia donde el miedo y la exageración se cruzan con el humor en un caos cada vez más delirante. La Caja Mágica –. Entradas: $20.000
Para cerrar la noche, Fernando Samartín se transforma en Sandro en el espectáculo “Culto Gitano”. Acompañado por músicos del propio ídolo, recorre los grandes éxitos del hombre que marcó generaciones en toda Latinoamérica. Centro Cultural Roberto Abel – 20. Entradas: $35.000
Tres días a puro Tattoo Kustom
Llega la 7° edición del Tattoo Kustom Show, la convención más importante de tatuajes de la Patagonia en el Complejo Cultural Cipolletti: 21, 22 y 23 de noviembre desde las 13. Entradas por día: $5.000. Promo tres días: $10.000
- Artistas nacionales e internacionales tatuando en vivo
- Competencias y concursos
- Cosplay, arte urbano y skate
- Seminarios y feria de emprendedores
- Acompaña la Feria de la Economía Social (16 a 22 hs.)
Cine para cerrar el día
Depredador: Tierras salvajes(+13): Un joven Depredador marginado de su clan encuentra un aliado poco probable en su viaje en busca del adversario definitivo. Funciones: viernes 20:30, sábado 20:30 y domingo 18.
Oca (+13): Rafaela es una joven monja que pertenece a una congregación precaria, casi extinta. Desde hace tiempo tiene ensoñaciones que, eventualmente, se hacen realidad, pero hay un sueño incompleto y recurrente que le ronda en la cabeza. Al tiempo, es enviada a un pueblo cercano en busca del nuevo arzobispo, con la encomienda de exponer la situación del convento y orientarse respecto a sus sueños. En el camino, vivirá encuentros extraordinarios que la harán avanzar o retroceder en su camino. Función: sábado 18.
Perros (+13): Los Saldaña tienen nuevas tareas para el verano: cuidar el perro y la casa de los Pernas, sus vecinos. La casa es un pequeño lujo que provoca la envidia del barrio y los Saldaña, abusando de sus deberes de caseros improvisados, vivirán sus propias vacaciones en ella. La desaparición inesperada del perro será el disparador para un enfrentamiento violento, miserable y psicológico entre ambas familias. Función: domingo 20:30.
