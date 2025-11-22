Una familia neuquina volcó en la Ruta 250: seis heridos asistidos

El grupo familiar se dirigía hacia Las Grutas para pasar el fin de semana extra largo. La intervención de transeúntes fue clave para la rápida asistencia médica.

El accidente tuvo lugar cuando la conductora mordió banquina, intentó incorporarse a la cinta asfáltica y se cruzó de carril hasta impactar con un montículo de tierra.

Una familia de Neuquén protagonizó un violento vuelco el viernes por la mañana en la Ruta Nacional 250 , a unos 45 kilómetros al sur de Pomona . El accidente se registró pasadas las 9.30 cuando se dirigían a Las Grutas para pasar el fin de semana largo. El vehículo trasladaba a seis personas que resultaron con heridas leves.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 220 de la Ruta Nacional 250 . El automóvil Toyota Corolla era conducido por una mujer de 33 años, acompañada por dos hombres de 57 y 28 años, una mujer de 54 y sus dos hijos de 10 y 6 años, respectivamente. Las seis personas sufrieron heridas y fueron asistidos por el personal de Salud Pública de Pomona.

Según informaron testigos, la conductora junto a los dos menores de edad, fueron asistidos por un transeúnte que los trasladó hasta Pomona . La otra mujer también fue trasladada a la localidad a 30 kilómetros de distancia para su inmediata asistencia.

Una vez llegados al Hospital se emitió el alerta para asistir a los dos hombres restantes que permanecían en el lugar del accidente. El personal de Salud Pública se trasladó hasta el automóvil y examinó a los heridos, y determinó el traslado preventivo de uno de ellos al nosocomio local para descartar lesiones internas y realizar estudios más complejos.

choque toroya El choque tuvo lugar en la Ruta 250 a solo 30 kilómetros de Pomona.

El grupo familiar se dirigía hacia Las Grutas para pasar el fin de semana extra largo en contacto con el mar Atlántico. Partieron desde la capital neuquina y la conductora habría mordido banquina a la altura del kilómetro 220.

Cómo fue el accidente

La mecánica del accidente se desató cuando la conductora intentó retomar la cinca asfáltica, perdió el control del rodado, se cruzó de carril y el vehículo descendió hacia la banquina contraria. El vehículo chocó contra un montículo de tierra y dio tres tumbos hasta quedar dado vuelta sobre la banquina.

choquee Las seis personas fueron asistidas por el Personal de la Salud Pública de Pomona.

El automóvil terminó volcado sobre un alambrado y con su estructura completamente invertida, con las ruedas hacia arriba. Las personas que pasaban por el lugar colaboraron y volvieron el auto a su posición, lo que permitió la salida de quienes habían quedado dentro.

Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las causas del siniestro.