Para combatir el calor: los precios en el Black Friday de aires acondicionados

A pocas horas de la finalización, un repaso de los precios. Los precios, frigorías y la opción más económica de los aires portátiles.

El Black Friday publicó las rebajas y productos con descuentos los aires acondicionados, los artefactos para sobrevivir al calor del verano, fueron tendencia en ventas . Todavía quedan ofertas en Megatone como el aire acondicionado Electra de 2236 W Frío/calor a 700.000 pesos o 12 cuotas sin interés de 58.333 pesos.

El famoso día de descuentos ofrece un aire acondicionado Fedders de 2812 W Frío/calor con el costo de 730.000 pesos o 12 cuotas sin interés de 60.833 y el poderoso aire acondicionado marca BGH con 5500 W frío/calor a 1.360.000 o seis cuotas de 226.666 sin interés. Otra opción es el aire acondicionado TCL de 2279 W frío/calor a 760.000 o doce cuotas de 63.333 sin interés y la opción del aire Likon de 3000 W a 780.000 pesos o seis cuotas de 173.000.

En Neuquén están disponibles las casas de electrodomésticos como La Anónima el aire acondicionado Noblex de 3550 W a un precio de 880.000, el aire acondicionado LG de 3520 W a 1.600.000 pesos y el aire acondicionado Philco de 3400 W a un costo de 700.000.

Otra opción es el aire acondicionado Hisense de 2750 W a 760.000 pesos, el aire acondicionado BGH de 2550W con un precio de 800.000 y el aire acondicionado Split Midea de 3430W a 900.000 pesos.

La opción accesible de aires acondicionados portátiles

Una opción más económica son los aires acondicionados portátiles que también están en oferta en el Black Friday. El aire portátil marca TCL con 3017 W frío/calor a 590.000 o tres cuotas sin interés $196.666 o cuatro cuotas de 147.500 sin interés a través del débito. El aire portátil Enova con 3500 W frío/calor tiene un valor de 990.000 o 12 cuotas sin interés de 82.417 pesos y la opción del aire acondicionado móvil Kanji con un costo de 602.600 pesos o seis cuotas de 100.433.

El kit de instalación del aire acondicionado parte de 70.000 pesos y puede llegar a 100.000 dependiendo la cantidad de frigorías y la extensión de la manguera. Es recomendable que la extensión de la manguera supere los 3 metros para mayor adhesión a la pared.

Venta de aires acondicionados El kit de instalación del aire acondicionado comienza en 70.000 pesos hasta 100.000 pesos.

Los precios en tiendas de electrodomésticos

Hay distintas opciones que se encuentran en tiendas de electrodomésticos y de tecnología como el aire acondicionado portátil Enova de 3500 W Frío/calor con un precio en efectivo de $850.000 y 6 cuotas s/interés 141.666. El aire acondicionado Alaska Split de 2550 W Frío/calor tiene un precio en efectivo $722.299 o 6 cuotas son interés de 120.383.

También está la opción del aire acondicionado BGH Split de 2600 W Frío/calor tiene un precio en efectivo de $802.599 y $133.766 en seis cuotas sin interés.

aire acondicionado.JPG Otra opción más accesible son los aires acondicionados portátiles.

Aires acondicionados usados: otra opción disponible

En Marketplace se pueden encontrar ofertas de aires usados que pueden ser una opción para garantizar la frescura del hogar. En Cipolletti ofrecen un aire acondicionado marca Sanyo a 400.000 pesos, un aire acondicionado portátil Hisense 3400 W se vende a 550.000 pesos y también ofrecen un aire acondicionado de 2250 frigorías a 250.000 pesos.

En Neuquén también ofrecen artefactos usados para mejorar la temperatura como el aire acondicionado portátil marca TCL con 3.500 W de Frío y 2.800 W de calor a 550.000 pesos. Otro portátil marca Philco de 3500 W con funciones de frío y calor al precio de 400.000 pesos y un aire acondicionado marca Alaska con 3350 W Frío a 400.000 pesos.