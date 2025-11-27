Cravero sigue en Cipo: "Era lo que todos querían"

El entrenador arregló de palabra su renovación de contrato y volverá a intentar llegar lejos con el Capataz.

Cipo dio a conocer a través de sus redes sociales, la continuidad de Cravero.

El miércoles por la noche, Cipo informó oficialmente a través de sus redes sociales la continuidad de Daniel Cravero como entrenador. El Chango hizo un buen trabajo en la temporada 2025 del Federal A y es querido por la gente. Esas son las principales razones que llevaron a la dirigencia a darle prioridad a su contratación.

“Era lo que querían todas las partes. Tanto la gente, la ciudad, todo el club, y él también. Nos había manifestado que le gustaría continuar, así que antes de que se vaya le dijimos que se tomara todo noviembre para analizar”, comenzó diciendo Marcelo Bastías a LM.

“Sí o sí, nosotros ya el 1 de diciembre queríamos tener la confirmación por sí o por no de la continuidad, así que nos pusimos rápidamente de acuerdo en lo económico y dio su palabra de que continúa un año más. Al igual que la temporada pasada, va a venir los últimos días de enero porque la pretemporada está estipulada para que arranque el primero de febrero”, explicó el dirigente.

marcelo bastias afa.jpg

“Estamos trabajando, nosotros no paramos, desde el club no paramos ningún día, desde el día que quedó eliminado. Nos amargamos y nos pusimos tristes como todos los hinchas y los futboleros, pero sumamente tranquilos que desde el club se hizo todo lo que estaba al alcance nuestro”, añadió.

El armado del plantel

Una de las mayores virtudes de Cravero estuvo en la conformación del equipo.

“Siempre estuvimos tranquilos, nosotros queríamos que continúe, pero si quería él. Era lo ideal para continuar el proyecto, porque conocía ya varios jugadores que iban a quedar. Alrededor de 12, 15 jugadores, entonces es más fácil continuar algo si estábamos en carrera y no empezar todo de nuevo como pasó en los últimos años en Cipolletti. Seguramente en estos días avanzaremos ya con el OK del técnico, que nos dará una lista de quién le gustaría que continúe y quién no. Por lo general, siempre la primera línea la eligen los técnicos”, argumentó.

”Hay varios, tienen contrato Verón, Langa, Piro, Nehuén García, Ranquehue, Almirón, Domínguez, Acevedo son varios. La idea es apuntar a reforzar lo que teníamos. Insisto la primera línea siempre, no solo en Cipolletti, sino en todos los clubes, la eligen los técnicos”, detalló el encargado del fútbol profesional de Cipo.

En cuanto al cuerpo técnico, no brindaron precisiones. “No nos confirmó nada todavía. La temporada pasada nosotros también, de la misma manera, arreglamos con él y él se encargó de armar su cuerpo técnico. El próximo año será de la misma forma, arreglamos con él y él se encargará de armar su cuerpo técnico”, dijo Bastías.

ON - Futbol Cipolletti vs Germinal de Rawson (1).jpg Omar Novoa

“Tenemos expectativas muy grandes, intentaremos ir por la gloria. Como mínimo tenemos que hacer mejor campaña que la que hicimos en 2025 y mejorar en todo lo que se hizo en 2025. Intentaremos ir por la Gloria, así que ya estamos moviendo con el tema de sponsor con todo lo que eso significa”,

Los rumores que hubo

Uno de los nombres que circuló en redes sociales era la posible llegada de Carlos Mungo, DT de Villa Mitre. En ese sentido, el dirigente aclaró: “Mungo siempre fue el agrado del club, era una de las opciones en caso de que el Chango no siguiera, pero siempre la prioridad estuvo con Daniel, siempre fue él, después había más opciones. Obviamente me llamaron de todos lados para ofrecerme técnico, pero hasta que no tuviésemos un sí o un no de Cravero no íbamos a avanzar con nadie”.

Los números del primer año de Cravero

FASE REGULAR: 18 partidos jugados

RESULTADOS

* Victorias: 13 – 7L / 6V

* Derrotas: 4 – 3V / 1L

* Empates: 1 (L)

GOLES

* A favor: 31 – mayor victoria 4 a 0 F3 ante Brown (L)

* En contra: 13 – mayor cantidad de goles recibidos en un partido, F2 3 a 2 SdM (V)

FASE CAMPEONATO: 8 partidos jugados

RESULTADOS

* Victorias: 1 L

* Derrotas: 4 – 2L / 2V

* Empates: 3 – 1L / 2 V

GOLES

* A favor: 3 – mayor victoria 3 a 1 F3 ante Kimberley (L)

* En contra: 7 – mayor cantidad de goles recibidos en un partido, F2 2 a 0 Argentino MM (V)

PLAY OFF REVÁLIDA: 2 partidos jugados

* Derrota: 1 V

* Empaten: 1 L

GOLES

* A favor ninguno,

* 1 en contra

TOTAL 28 PARTIDOS DIRIGIDOS

* Victorias: 14 (8L / 6V)

* Empates: 5 (3L / 2V)

* Derrotas: 9 (3L / 6V)

Goles: 31 a favor, 24 en contra