Trapitos: luz verde para el proyecto que prohíbe la actividad en Cipolletti ¿Qué día se aprobará?

Con decisión unánime, el Concejo Deliberante de Cipolletti dio despacho favorable para que se trate el proyecto de ordenanza en los próximos días.

Desde mediados de este año, el intendente Rodrigo Buteler impulsó una serie de acciones con el objetivo de poner fin a la actividad de los “ trapitos ” en Cipolletti . El proyecto de ordenanza, que también contempla a la actividad de los vendedores ambulante, hace meses está en el Concejo Deliberante y será tratado en los próximos días.

Desde el Ejecutivo municipal aseguran que la medida apunta a frenar los conflictos que se vienen registrando en la vía pública , especialmente en el área céntrica, donde se repiten denuncias por amenazas, robos, agresiones y situaciones de violencia entre cuidacoches.

En los últimos meses, la preocupación fue en aumento tras la multiplicación de hechos denunciados en inmediaciones de semáforos y esquinas estratégicas de la ciudad. Según datos del Municipio, solo en agosto se registraron alrededor de 500 denuncias a la línea 147 y a la policía contra personas que se instalan en las calles para ofrecer servicios de cuidacoches o limpieza de vidrios. También se reportaron quejas por maltratos a conductores y la presencia de personas en estado de ebriedad realizando estas actividades.

El proyecto ya tiene despacho favorable

El proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo para modificar el Código Municipal de Faltas ya obtuvo despacho favorable por unanimidad en el Concejo Deliberante de Cipolletti.

La iniciativa fue tratada el miércoles 3 de diciembre en la Comisión de Gobierno, presidida por el concejal Martín Posse, y contó con la participación de la presidenta del cuerpo, Karina Álvarez, junto a los concejales María José Manonelles, Ana María Nápoli y Oscar Langowsky. También asistió el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga.

Desde el área legislativa confirmaron que el proyecto será tratado en la sesión ordinaria del lunes 15 de diciembre, cuando se pondrá a consideración del cuerpo para su aprobación definitiva, que estaría encaminada para su aprobación por unanimidad.

Qué pasará con los vendedores ambulantes

En diálogo con LM Cipolletti días atrás, el intendente Rodrigo Buteler explicó que la ordenanza no apunta a perseguir a quienes trabajan de manera informal, sino a ordenar el espacio público y distinguir situaciones de riesgo.

“Hay muchísimos reclamos contra los trapitos, pero también tuvimos casos de vendedores a los que todos los que pasaban por la esquina los conocían y de repente descubrieron que tenían condenas por delitos. Nosotros hablamos desde que asumimos de que era importante ordenar la ciudad y esto forma parte de eso, de generar más orden en la calle para que todos estemos más seguros”, expresó.

rodrigo buteler

Según detalló, el proyecto abarcará a quienes realizan venta callejera u ofrecen servicios en semáforos, aunque con un impacto diferente según cada caso: la norma busca eliminar la actividad de los trapitos, pero no prohibir la venta ambulante.

“No se trata de perseguir a quienes intentan ganarse la vida, sino de que todos podamos saber quién realiza actividades en la calle. Yo mismo conozco vendedores ambulantes que están siempre en la misma esquina y nunca han protagonizado un problema. A ellos simplemente les pediremos que vengan al Municipio, se registren, y podamos conocer su situación”, remarcó.

La futura ordenanza obligará a los vendedores ambulantes a registrarse, declarar su identidad y detallar qué productos comercializan, sin impedirles continuar con su actividad.

Operativos en marcha y antecedentes del conflicto

Mientras el proyecto avanza en el ámbito legislativo, la Municipalidad de Cipolletti ya puso en marcha operativos de control y contravenciones para frenar los conflictos vinculados a la actividad en la vía pública. En las últimas semanas, el propio Buteler informó el inicio de acciones para retirar de las calles a jóvenes que se desempeñan como limpiavidrios.

trapitos cipo

El conflicto se viene profundizando desde hace meses, con un crecimiento sostenido de las denuncias por hechos de violencia, robos, amenazas y situaciones intimidantes contra conductores. Desde el Ejecutivo municipal reconocen que la situación escaló y que resulta necesario avanzar con una herramienta legal que permita ordenar el espacio público y reducir los episodios de inseguridad.

De aprobarse la ordenanza, la fiscalización quedará a cargo de la Secretaría de Fiscalización municipal, con intervención de la policía cuando la situación lo requiera, en base a las denuncias registradas a través del 147, el 911 y las comisarías de la ciudad.