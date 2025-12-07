Arde el Alto Valle: 35°C y tormentas al final del fin de semana largo

El SMN prevé un domingo caluroso y tormentas aisladas hacia el lunes por la noche. Así estará el tiempo en la Confluencia, la cordillera y la costa.

La región del Alto Valle transcurre un fin de semana largo de condiciones climáticas extremas, donde las altas temperaturas son la regla. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 7 y lunes 8 máximas que llegarían a los 35°C .

El ascenso térmico será gradual y culminará con riesgo de inestabilidad al final del feriado.

Este domingo será el día más caluroso, con la máxima subiendo hasta los 35°C . Durante la mañana, la temperatura subirá a 27°C con cielo mayormente nublado . El viento aumentará su velocidad a 23-31 km/h desde el Norte (N) .

AS-Cipolletti-Festejos Año Nuevo (Isla Jordan y Canales) (27).JPG El calor no afloja en el Alto Valle. En Cipolletti, la Isla Jordán con su balneario nuevamente habilitado es el lugar ideal para refrescarse.

Durante la Tarde será la más exigente con 35°C. El viento se intensificará a 32-41 km/h del Noroeste (NO), con ráfagas de 42 a 50 km/h. Por la noche, la inestabilidad aumenta: se esperan lluvias aisladas.

Tormentas aisladas en la noche del lunes

El feriado mantendrá el calor, con una máxima de 35°C, y el riesgo de inestabilidad se trasladará a la noche. Se anticipa 35°C de máxima.

Hacia la noche, se esperan tormentas aisladas. El viento aumentará a 32-41 km/h desde el Noreste (NE), con ráfagas de 51 a 59 km/h.

El Pronóstico en la Costa y la Cordillera

Las Grutas (Costa Atlántica)

El destino costero ofrece un panorama más templado y estable, ideal para disfrutar de la playa.

Domingo 7: El sol continuará con cielo despejado y una máxima de 26°C .

El sol continuará con cielo y una máxima de . Lunes 8: El cielo estará cubierto con una máxima de 28°C. Se esperan lluvias débiles y dispersas por la noche.

1764013184112-las-grutas Las Grutas registró una ocupación del 70%.

Bariloche y El Bolsón

El clima en la montaña de la región cordillerana rionegrina será mucho más inestable, especialmente hacia el final del fin de semana.