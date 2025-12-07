Arde el Alto Valle: 35°C y tormentas al final del fin de semana largo
El SMN prevé un domingo caluroso y tormentas aisladas hacia el lunes por la noche. Así estará el tiempo en la Confluencia, la cordillera y la costa.
La región del Alto Valle transcurre un fin de semana largo de condiciones climáticas extremas, donde las altas temperaturas son la regla. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 7 y lunes 8 máximas que llegarían a los 35°C.
El ascenso térmico será gradual y culminará con riesgo de inestabilidad al final del feriado.
Este domingo será el día más caluroso, con la máxima subiendo hasta los 35°C. Durante la mañana, la temperatura subirá a 27°C con cielo mayormente nublado. El viento aumentará su velocidad a 23-31 km/h desde el Norte (N).
Durante la Tarde será la más exigente con 35°C. El viento se intensificará a 32-41 km/h del Noroeste (NO), con ráfagas de 42 a 50 km/h. Por la noche, la inestabilidad aumenta: se esperan lluvias aisladas.
Tormentas aisladas en la noche del lunes
El feriado mantendrá el calor, con una máxima de 35°C, y el riesgo de inestabilidad se trasladará a la noche. Se anticipa 35°C de máxima.
Hacia la noche, se esperan tormentas aisladas. El viento aumentará a 32-41 km/h desde el Noreste (NE), con ráfagas de 51 a 59 km/h.
El Pronóstico en la Costa y la Cordillera
Las Grutas (Costa Atlántica)
El destino costero ofrece un panorama más templado y estable, ideal para disfrutar de la playa.
- Domingo 7: El sol continuará con cielo despejado y una máxima de 26°C.
Lunes 8: El cielo estará cubierto con una máxima de 28°C. Se esperan lluvias débiles y dispersas por la noche.
Bariloche y El Bolsón
El clima en la montaña de la región cordillerana rionegrina será mucho más inestable, especialmente hacia el final del fin de semana.
- Domingo 7: cielo nublado con una máxima de 29°C.
Lunes 8: La jornada se presentará con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante la tarde/noche. La máxima alcanzará los 25°C.
