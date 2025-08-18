Listas confirmadas: todos los candidatos en Río Negro

El domingo a última hora cerró el plazo para la inscripción de las listas para la renovación de diputados y senadores

El próximo 26 de octubre, la provincia de Río Negro tendrá una intensa contienda electoral, donde tres partidos y cuatro alianzas buscarán un lugar en el Congreso de la Nación. Con el mandato de los senadores justicialistas Martín Doñate y Silvina García Larraburu, así como de Mónica Silva (JSRN), por concluir en diciembre, la puja por los escaños está en marcha.

Entre las alianzas que competirán se encuentra “Juntos Defendemos Río Negro”, compuesta por varios partidos, que definió su nómina de candidatos. Para el Senado, la lista la encabeza el legislador y presidente del bloque oficialista, Facundo López; en segundo lugar la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; y en el tercer espacio irá el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; también acompaña la lista la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar. En cuanto a la representación en Diputados Nacionales, los postulantes son Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse.

Fuerza Patria presentará al actual diputado nacional Martín Soria como candidato a senador, acompañado por la legisladora Ana Marks y el intendente de Conesa, Héctor Leineker. Para Diputados, la inscripción estará liderada por la científica barilochense Adriana Serquis, junto a Leandro Costa Brutten y la viedmense y ex concejal, Zulma Romero.

La alianza La Libertad Avanza, que integra a La Alianza Libertaria, Creo y Republicanos Unidos, también definió su lista ante la Justicia Electoral. Para el Senado, se postulan la actual diputada nacional Lorena Villaverde, el jefe del distrito de Vialidad Nacional, Enzo Fullone, y los roquenses Viviana Sánchez y Gonzalo Barbero. En la categoría de diputados, se destacan el actual diputado nacional Aníbal Tortoriello, Ailen Costa, Osvaldo Valla y Natalia Vega Soto.

El Pro Unión Republicana presenta como candidato a senador al actual legislador Juan Martín, acompañado por la escritora y docente Claudia Bértora. La lista de diputados nacionales estará encabezada por la empresaria Martina Lacour, seguida por Gastón Varela, mientras que Fanny Santagni y Hernán Perafan serán los suplentes.

Los candidatos de la Izquierda y la alternativa libertaria

Por otro lado, el Frente de Izquierda también competirá, con Alhue Gavuzzo, bióloga y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), al frente de la lista al Senado. La acompañan Rafael Maigua, Cecilia Carrasco y Hugo Soul como suplentes. Para Diputados, se inscribió Gabriel Musa, trabajador gastronómico y militante del Partido Obrero. En segundo lugar a Rafael Valdivieso, quien es trabajador de la SENAF provincial y actual delegado de la seccional de ATE en Bariloche

Finalmente, desde Primero Río Negro, se confirmó que Ariel Rivero encabezará la lista de senadores, mientras que el concejal barilochense Facundo Blanco Villalba liderará la de diputados nacionales, acompañado por la licenciada Gabriela Fernández. En tanto, en el Movimiento al Socialismo (MAS) postularán para senadora a Mónica Martín y a Aquiles Aqañazco Nieto en la grilla de Diputados.

Con una variedad de propuestas y candidatos, los electores rionegrinos tendrán múltiples opciones para considerar en esta crucial elección, de acuerdo a las presentaciones en la Justicia Federal con competencia electoral al cierre de este domingo.