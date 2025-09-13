Buque MK II: Río Negro cerró la inscripción con más de 240 inscriptos para la audiencia pública

Un total de 215 oradores y 33 expositores participarán el 16 de septiembre en San Antonio Este de la audiencia pública por el proyecto de GNL. La instancia es obligatoria, pero no vinculante.

El Gobierno de Río Negro , a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, confirmó que un total de 215 oradores y 33 expositores se inscribieron para participar de la Audiencia Pública sobre el proyecto “Buque MK II” , previsto para el próximo 16 de septiembre en San Antonio Este. La convocatoria busca habilitar un espacio de participación ciudadana para debatir los alcances de una iniciativa que promete modificar la matriz energética provincial y reforzar la infraestructura de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) .

El encuentro se desarrollará en el Gimnasio Municipal de San Antonio Este, desde las 9 de la mañana, y será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. De esta forma, se garantiza que cualquier ciudadano interesado pueda acceder a las exposiciones y a la información presentada.

La audiencia se enmarca en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y es un requisito obligatorio para proyectos de gran escala. Según informó la cartera ambiental, se realizaron previamente 14 charlas informativas con más de 1.200 participantes, entre vecinos, comerciantes, estudiantes, prestadores de servicios y organizaciones, donde se difundieron detalles técnicos sobre la embarcación de licuefacción MK II y sus implicancias.

El trasfondo legal: un paso obligatorio, pero no vinculante

Si bien la Audiencia Pública se plantea como una herramienta de transparencia y participación, la normativa vigente establece que las opiniones vertidas no son vinculantes para la aprobación final del proyecto.

La Ley Nacional 25.675 de Presupuestos Mínimos Ambientales y la legislación provincial de Río Negro señalan que las autoridades están obligadas a convocar estas instancias de consulta, pero no necesariamente a acatar las objeciones o sugerencias de la ciudadanía. En caso de que las autoridades adopten decisiones contrarias a lo planteado en la audiencia, deben fundamentarlo y hacerlo público, lo que convierte a la audiencia en un requisito administrativo y consultivo, más que en un espacio de decisión efectiva.

El proyecto y sus implicancias

El “Buque MK II” se sumará al buque Hilli Episeyo, ya proyectado en la zona, permitirá ampliar la capacidad de licuefacción y exportación de GNL desde la costa rionegrina. Para su instalación, se prevén obras en tierra y en el mar que conectarán con la infraestructura ya desarrollada.

Estas obras han despertado inquietud en sectores de la comunidad y organizaciones socioambientales, que advierten sobre el impacto que podría tener sobre la biodiversidad del Golfo San Matías y la actividad turística en Las Grutas.

Críticas y audiencias paralelas

La Multisectorial en Defensa del Golfo San Matías cuestionó la convocatoria oficial y la definió como un mecanismo “para justificar la instalación de un nuevo buque de GNL en Las Grutas”. Según este colectivo, la audiencia está “pensada para silenciar a la comunidad con restricciones y arbitrariedades”, y por eso impulsan la realización de una “Audiencia del Pueblo”, paralela, abierta y comunitaria, donde cada vecino pueda expresar su opinión en condiciones de horizontalidad.

La audiencia será también el último acto oficial de la secretaria de Ambiente, Andrea Confini, antes de dedicarse de lleno a su campaña como candidata a senadora nacional por Juntos Defendemos Río Negro. La funcionaria defendió la instancia como “un ejemplo de transparencia y acceso a la información pública”, pilares que, según el Gobierno, garantizan el carácter participativo del proceso.

Más allá de las voces que se expresen el 16 de septiembre, la decisión final sobre la instalación del nuevo buque de GNL dependerá del Ejecutivo provincial y de los organismos de control. La audiencia, aunque obligatoria, se configura como un paso más dentro de un trámite administrativo que definirá el futuro energético de la provincia y el impacto ambiental de una de las obras más significativas de los últimos años.