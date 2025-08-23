En Cipolletti secuestraron armas y una moto adulterada en tres procedimientos policiales

En menos de 24 horas, la Policía de Cipolletti llevó adelante tres operativos con importantes resultados: secuestraron dos armas de fuego y una moto adulterada.

En la madrugada de este sábado, dos procedimientos policiales realizados en distintos puntos de Cipolletti concluyeron con la demora de varios individuos y el secuestro de armas de fuego . Ambos operativos se desarrollaron en el marco de controles de rutina y acciones preventivas, y contaron con la intervención de la Fiscalía en turno.

El primero de los episodios de este sábado, ocurrió cerca de las 00:15, cuando personal de la Subcomisaría 79° realizaba controles vehiculares en la intersección de Naciones Unidas y avenida La Plata . En ese momento, los efectivos advirtieron la circulación de un automóvil Fiat Palio blanco, cuyo conductor efectuaba maniobras indebidas.

Tras un breve seguimiento, el rodado fue interceptado en calle José Hernández . Allí, los uniformados observaron que uno de los ocupantes manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego . Ante esta situación, uno de los sujetos descendió del vehículo e intentó huir a pie, pero fue rápidamente aprehendido.

portacion de arma ilegal cipolletti Secuestraron un arma que portaba un sujeto sin permiso de portación. Gentileza

En paralelo, el conductor abandonó el auto e ingresó a un domicilio ubicado en calle Fray Santa María de Oro. Sin embargo, las patrullas lograron identificarlo y también fue demorado.

Durante la inspección del vehículo, el Gabinete de Criminalística constató la presencia de un arma de fuego calibre 9 milímetros con su respectivo cargador, que fue secuestrada de inmediato. Ambos sujetos fueron trasladados a la sede policial para su correcta identificación y quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, que ahora deberá definir su situación procesal.

Requisa a un automóvil detrás de Vía Bariloche

Casi en simultáneo, alrededor de las 00:20, personal de la Comisaría Cuarta realizaba un operativo de prevención en la zona de calle Estado de Israel, detrás de la empresa Vía Bariloche. Durante el patrullaje, los efectivos detectaron un automóvil Toyota Corolla blanco con tres ocupantes en actitud sospechosa.

Al interceptarlo, notaron que uno de los individuos intentó ocultar un objeto debajo del asiento. Ante la sospecha, se efectuó una inspección ocular y se halló un arma de fuego de color negra.

Con la presencia de testigos, se llevó adelante la requisa vehicular y se confirmó el hallazgo. Uno de los ocupantes reconoció ser el propietario del arma y exhibió credenciales de legítimo usuario. Sin embargo, dichas credenciales no lo habilitaban a la portación.

ECP COMISARIA CUARTA (4).jpg La seccional cuarta llevó adelante el procedimiento de rutina que derivó en la intervención judicial. Estefania Petrella

La Fiscalía dispuso el secuestro del arma y la imputación del sujeto por el delito de portación ilegal de arma de fuego. El individuo recuperó la libertad horas más tarde, aunque se aguardan los antecedentes judiciales para determinar el curso de la causa.

Los restantes ocupantes del vehículo fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación. Ambos procedimientos se produjeron con apenas minutos de diferencia en distintos puntos de la ciudad lo que encendió la alerta sobre la circulación de armas de fuego en la ciudad.

Desde la Policía se destacó la rápida reacción de los efectivos, tanto en el control vehicular de la Subcomisaría 79° como en la patrulla preventiva de la Comisaría Cuarta, lo que permitió sacar de circulación armas de fuego en dos circunstancias independientes. Ambos procedimientos se encuentran ahora bajo investigación judicial

secuestro moto balsa las perlas Una moto con chasis adulterado y patente de otro rodado, fue secuestrada en Balsa Las Perlas por la policía de Río Negro. Gentileza

Otro operativo en Balsa Las Perlas

Durante la tarde del viernes, personal de la Subcomisaría 82° concretó un procedimiento en Balsa Las Perlas que culminó con el secuestro de una motocicleta adulterada. El hecho ocurrió alrededor de las 15:25 en inmediaciones de la Bajada 5, a orillas del río Limay, donde los efectivos interceptaron a un joven que circulaba en una Rouser NS 200 amarilla sin la documentación correspondiente.

El rodado fue trasladado a la Unidad Policial, donde se verificó que presentaba el número de motor y cuadro limados, y que la patente pertenecía a una motocicleta de distinta marca y cilindrada. Ante esta situación, se dispuso el secuestro preventivo y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, quedando todo bajo la órbita de la Fiscalía en turno.