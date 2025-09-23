Llevó a su esposa al hospital y se le prendió fuego el auto

El siniestro se registró durante la madrugada de este martes frente al establecimiento sanitario de Cipolletti. Empleados intentaron apagar las llamas con matafuegos.

El auto se incendió frente al hospital de Cipolletti. Empleados intentaron apagar las llamas con matafuegos, hasta que llegaron los bomberos.

Un Renault Clío se incendió durante la madrugada de este martes frente al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Empleados del establecimiento que se percataron del incidente ayudaron con matafuegos a apagar las llamas, hasta que momentos después llegó una dotación de Bomberos Voluntarios y terminó de extinguirlas.

El hecho ocurrió minutos después de las 6 , cuando se producía el cambio de turno del personal. Uno de los trabajadores, que precisamente comenzaba su jornada laboral, contó que advirtieron por los monitores de las cámaras de seguridad que un auto había comenzado a incendiarse por el lado del motor.

De inmediato llamaron al Cuartel ubicado en la calle Alem y Libertad, a unas 20 cuadras de distancia, pero también salieron con extintores y rociaron con el polvo químico que contienen donde se había producido el foco.

“Disparamos cinco matafuegos. Hicimos lo que pudimos”, sostuvo el colaborador. Minutos después llegaron los bomberos y se encargaron de sofocar el siniestro en el vehículo, que ya había sufrido graves daños por las llamas.

Incendio Clío hospital

El trabajador hospitalario sostuvo que el damnificado había concurrido con su pareja a requerir atención médica a la guardia y que, mientras estaba en el interior, se desató el incendio.

Como todo arrancó en el sector del motor, presumen que se produjo una falla en el suministro de combustible que hizo que se iniciaran las llamas. El auto resultó con daños en el sistema mecánico y en parte de la carrocería.

