Tenía pedido de captura y cayó cuando escapaba de una casa a la que había entrado a robar

Los vecinos lo descubrieron cuando saltó la reja de la vivienda y llamaron rápidamente a la Policía. Lo buscaba la justicia de Villa Regina.

El ladrón fue atrapado cuando salía de una casa a la que entró a robar. Tenía pedido de captura dictado en Villa Regina.

Un ladrón fue detenido por la Policía de Allen en un barrio ubicado al norte del canal de riego cuando escapaba de una casa a la que había entrado a robar. Un rápido alerta a la Policía fue clave para la detención.

Vecinos que habían descubierto al desconocido saltar las rejas del inmueble de la calle Lago Correntoso alertaron a las autoridades de la fuerza, desde donde se puso en marcha un operativo para atraparlo.

Al llegar al lugar, efectivos policiales de la Comisaría 33° sorprendieron al hombre cuando salía de la vivienda . Al notar la presencia de los uniformados intentó escapar trepando un paredón hacia una casa lindera , pero fue reducido pocos minutos después en el patio trasero de otra propiedad.

Botín ladrón con captura

El detenido fue trasladado a la unidad policial. En su poder se secuestraron varios elementos sustraídos, entre ellos una notebook, una tablet, indumentaria, herramientas y alimentos como carne y chorizos envasados.

Lo sorpresivo fue que, al chequear los datos del delincuente, que tiene cerca de 50 años, constataron que tenía vigente un pedido de captura dispuesto por Justicia de Villa Regina, lo que agrava su situación judicial.

La Fiscalía de turno dispuso que se inicien actuaciones por el delito de “robo con escalamiento”.

Secuestraron una moto con los números limados

La Policía realizó un procedimiento en la ciudad de Allen que derivó en el secuestro de una motocicleta que presentó adulteraciones en la numeración de motor y chasis.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 21.30, cuando personal de la Unidad Especial de Seguridad Vial realizaba controles vehiculares frente a la dependencia. En esa instancia, se identificó a una motocicleta tipo enduro, color negro, sin dominio colocado, cuyo conductor manifestó no poseer documentación del rodado.

Moto números limados

Al realizar la inspección ocular, los efectivos constataron que el número de motor se encontraba aparentemente suprimido y que no fue posible ubicar la numeración de cuadro.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía Descentralizada, que dispuso el secuestro del vehículo y la imputación del conductor por el delito de adulteración de numeración de motor y chasis.

"Con estos procedimientos, la Policía de Río Negro refuerza los controles preventivos en rutas y accesos, garantizando mayor seguridad vial y previniendo la circulación de vehículos en situación irregular", resaltaron desde la fuerza.