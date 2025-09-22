Secuestraron en Neuquén un auto utilizado en el robo de otro vehículo en Cipolletti

Es un VW Fox que encontraron en el barrio Parque Industrial. Sospechan que lo usaron para robar un Peugeot en Cipolletti. Creen que están cerca de desactivar una banda de ladrones.

El auto lo habrían utilizado para robar un Peugeot en Cipolletti.

La Policía de Río Negro avanza en el esclarecimiento del robo de un vehículo registrado en jurisdicción de la Comisaría 32, ubicada en el barrio La Paz de Cipolletti. En un operativo realizado en las últimas horas en un domicilio de la vecina ciudad de Neuquén , junto con la fuerza de esa provincia, donde obtuvieron resultados relevantes para resolver la causa.

El hecho delictivo ocurrió el jueves 18 de este mes, cuando un grupo de delincuentes que se movilizaba en un Volkswagen Fox color gris oscuro se apoderaron de un Peugeot 308. No se dieron precisiones sobre como fue ejecutado ese episodio.

Los efectivos de la unidad policial cipoleña iniciaron una intensa investigación que les permitió obtener información que los llevó hasta una propiedad situada en el barrio Parque Industrial de la capital neuquina.

Fox gris recuperado Nqn 4

Con los indicios recabados solicitaron a la Fiscalía que trabajó en el caso una orden de allanamiento en el que lograron secuestrar el Fox gris que habría sido utilizado como apoyo en el golpe delictivo, además de un cargador de teléfono, un juego de cuchillo y tenedor con funda y unos anteojos de seguridad.

Fuentes de la fuerza rionegrina destacaron que el procedimiento fue coordinado por efectivos de la Comisaría 32ª junto a personal del Departamento de Sustracción Automotor de Neuquén y la Comisaría 16.

Van por toda la banda

Se aclaró que si bien el vehículo sustraído no fue hallado, los investigadores lograron identificar a quienes estarían involucrados en el hecho y avanzar en la reconstrucción del caso.

Desde la fiscalía se procedió a la notificación e imputación de una persona vinculada al domicilio allanado, y los elementos secuestrados fueron trasladados a la unidad policial de Cipolletti para su análisis.

La investigación continúa para dar con el rodado principal y desarticular por completo la banda implicada, se subrayó.

Detuvieron a un prófugo

Durante la madrugada del 22 de septiembre, personal policial de la Comisaría 24° de Cipolletti detuvo a un hombre que caminaba por la vía pública y que registraba un pedido de captura activo emitido por la Justicia. El procedimiento se realizó en el marco de tareas preventivas de patrullaje, cuando un móvil que recorría la calle Venezuela visualizó a una persona desplazándose en actitud sospechosa por calle Pastor Bowdler, en la zona del barrio Luis Piedrabuena.

Prófugo atrapado 220925

Tras identificar al sujeto, se consultó al Comando Radioeléctrico, desde donde se informó que sobre el mismo pesaba una orden de detención vigente, emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti en el marco de una causa judicial vinculada a una condena condicional.

Ante la confirmación del requerimiento judicial, los efectivos procedieron a su inmediata detención y el hombre fue trasladado a los asientos de la unidad policial, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.