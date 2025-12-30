Murió ahogado un joven en un canal de riego en Cipolletti

El hecho ocurrió este martes en el sector de El 30. Estaba con familiares y amigos cuando decidió ingresar al agua.

Un joven murió tras arrojarse al agua en el canal de riego a la altura de El 30.

Un joven murió ahogado este martes por la tarde en Cipolletti , luego de meterse al canal de riego ubicado en el sector de El 30 . El episodio se registró después del mediodía y generó la intervención de personal policial, de salud y bomberos.

Según los primeros datos aportados por fiscalía a LM Cipolletti, la víctima estaba acompañada por familiares y amigos en el lugar, donde compartían bebidas y pasaban el día. En un momento determinado decidió ingresar al agua y poco después advirtieron que no salía a la superficie.

A falta de precisiones sobre cómo se produjo el ahogamiento, allegados del joven relataron que lograron acercarle una soga y retirarlo del canal. Ya en la orilla le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque sin obtener resultados.

El joven, de 33 años, fue trasladado de urgencia en código rojo hacia el hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti, pero cuando arribó al centro de salud ya no presentaba signos vitales. El personal médico confirmó su fallecimiento apenas ingresó al nosocomio.

Investigación y autopsia

La causa fue caratulada como “muerte dudosa”. El cuerpo será trasladado a la morgue judicial de General Roca, donde se le practicará la autopsia con el objetivo de establecer con mayor precisión las circunstancias del deceso.

Las personas que estaban en el lugar al momento del hecho fueron demoradas por la Policía para aportar sus testimonios. Según informaron fuentes de la investigación, en breve quedarán en libertad una vez cumplido ese trámite.

Otro episodio en El 30

Un enfrentamiento que tuvo como origen la presunta venta de un “frasco de flores” terminó con un hombre apuñalado y otro detenido en el balneario El 30 de Cipolletti. El hecho ocurrió cerca de las 17 del jueves 25 de diciembre, en la zona del Segundo Salto, durante la continuidad de los festejos por Navidad.

Personal de la Subcomisaría 68°, a cargo del subcomisario María Eugenia Villanueva, llegó al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona armada con un arma blanca agrediendo a terceros. Al arribar, se encontraron con un tumulto de familias y un grupo armado con palos y botellas rodeando a un joven de 22 años, señalado como el principal agresor.

Quisieron linchar a un hombre que termino apuñalado y el presunto autor detenido

En el mismo momento, los uniformados fueron informados de que un hombre había sido herido en el tórax y trasladado por particulares al hospital Pedro Moguillansky. Allí se confirmó que las lesiones eran de carácter leve y que se encontraba fuera de peligro. Posteriormente fue dado de alta médica.

Tal como se puede ver en el video que se viralizó en redes sociales, una multitud de personas se vieron involucradas en el hecho. El número de personas superaba la cantidad de efectivos policiales que llegaron desde varias unidades. Inclusive, se puede

El trasfondo del conflicto: un frasco de marihuana

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el incidente se habría iniciado por una compra frustrada de cannabis. Según testigos, un grupo de jóvenes habría pagado alrededor de 10 mil pesos por un frasco de marihuana, pero al encontrarse con el vendedor este no habría entregado el producto.

La discusión escaló rápidamente, derivó en golpes y terminó en una agresión con arma blanca. En medio del conflicto, el presunto vendedor y quien atacó con el objeto punzante, intentó huir tomando una bicicleta que no era suya, pero fue retenido por quienes reclamaban la entrega del frasco.

Balneario El 30

Debido a la cantidad de personas involucradas y la tensión del momento, se solicitó apoyo a otras unidades policiales. El despliegue permitió localizar y aprehender al presunto agresor en inmediaciones del balneario. El joven quedó detenido como sospechoso de haber atacado con el arma blanca y se encuentra a disposición de la Justicia.

La víctima ya prestó declaración y la Fiscalía N° 1, a cargo de la doctora Eugenia Vallejos, investiga la secuencia que terminó con la agresión. Por el momento, se busca establecer con precisión el rol de cada participante en el conflicto, el motivo exacto de la discusión inicial y cómo se desencadenó la pelea que dejó un herido y un detenido.