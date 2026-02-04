El conmovedor mensaje de la novia del árbitro que murió en un accidente: "Nos quedaron tantos sueños"

Este lunes 2 de febrero se conoció la noticia de la muerte del árbitro de fútbol Emanuel Leguizamón , tras un trágico vuelco en la Ruta Nacional 3, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz . El referí de 24 años , nacido en La Pampa, viajaba en el vehículo junto a los integrantes de la terna arbitral y venían de dirigir el partido entre Boxing Club y La Amistad, por la ida de la final patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

En medio del dolor por su muerte, la pareja de Leguizamón, Micaela Palavecino, rompió el silencio y le dedicó una emotiva despedida en redes sociales en la que describió la importancia de haberlo tenido como compañero de vida.

“Amor de mi vida, quisiera escribirte tantas cosas… Tu cara está en todos los portales, en las historias de muchísima gente, radios y programas deportivo. Me gustaría que fuera por alguno de tus partidos o los logros tan grandes que conseguiste, pero no. Me arrancaste el alma con tu partida, me dejaste vacía y perdida. Te busco en todos lados, no paro de mirarte, de escucharte, de querer encontrarte en el perfume de tu ropa “, publicó Micaela en su cuenta de Instagram. En el posteo incluyó una serie de fotos en las que se los puede ver juntos disfrutando de viajes y en compañía de sus mascotas.

image

En la publicación, continuó compartiendo sus sentimientos y describió: “Te estábamos esperando en casa, con nuestros hijos como te gustaba decir. Dame fuerzas mi amor, porque por acá no sabemos cómo seguir sin vos. Te extraño a cada momento, te quiero acá conmigo, para siempre como habíamos prometido. Aprendimos tanto juntos y nos quedaron tantos sueños por la mitad… solo deseo volver a encontrarnos y fundirnos en ese abrazo en el que tanto te gustaba apretujarme. Te amo, te amamos. Mi corazón, tuyo siempre".

El comunicado de la Liga Profesional de Fútbol

Por la muerte del joven árbitro, la Liga Profesional de Fútbol dispuso un minuto de silencio en su memoria antes del comienzo de los partidos que se disputaron el lunes y martes por el Torneo Apertura de la Primera División. “Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos”, comunicaron en redes sociales.

Mientras que desde la Asociación Argentina de Árbitros también se expresaron en su cuenta de X: “La AAA lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy, en el que perdió la vida nuestro colega Emanuel Leguizamón. Acompañamos con dolor a su familia, seres queridos y compañeros en este difícil momento”. A su vez, Federico Beligoy, director de arbitraje de la AFA, acompañó a los familiares del referí: “Profundo dolor por nuestro compañero, mis más profundas condolencias para su familia. QEPD”.

Cómo fue el accidente en el que murió el árbitro

El siniestro vial se registró el lunes 2 de febrero alrededor de las 11 horas, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, en un sector de la Ruta Nacional N° 3 cercano al Cañadón Minerales, y se cobró la vida de Emanuel Leguizamón, uno de los árbitros.

La terna arbitral viajaba hacia Santa Rosa, La Pampa, de donde son oriundos los jueces que dirigieron el encuentro entre el conjunto cipoleño y el elenco de Río Gallegos. El accidente se dio en un tramo conocido por su geografía irregular y los fuertes vientos que azotan la región.

Según los datos, la camioneta marca Ford Ranger en la que viajaban los árbitros sufrió un grave accidente. Los ocupantes del rodado sufrieron lesiones de distinta consideración y uno de ellos murió.

En el vehículo viajaban el árbitro principal Cristian Rubiano, junto a sus asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón. Los cuatro habían dirigido el encuentro clave en la ida de la final patagónica del Torneo Regional Amateur, un partido que finalizó 2 a 2.