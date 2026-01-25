Grave denuncia a un guardavidas por no rescatar a un hombre en peligro: "Que aprenda"

El indignante hecho ocurrió en la zona del muelle. El hombre registró el incidente y lanzó una preocupante frase: "Lo voy a dejar ahí hasta lo último".

Un hecho preocupante, que ocurrió este fin de semana en una reconocida playa, tuvo a un guardavidas como protagonista . El profesional fue denunciado por abandono de persona luego de grabar a un náufrago con su celular en lugar de auxiliarlo.

Luego de que un kayakista pierda el control de la embarcación, el guardavidas lejos de ayudarlo, grabó la situación mientras lanzaba insultos y burlas.

Al viralizarse el video, el Municipio de Villa Gesell, localidad donde se registró el incidente, denunció al trabajador por abandono de persona.

Un guardavidas fue denunciado por no rescatar a un hombre y burlarse

El incidente se registró en la zona del muelle, entre las 8 y las 10 de la mañana. El trabajador advirtió que un kayak había volcado en una canaleta. Pero lejos de intervenir, el hombre filmó el incidente y lanzó una frase que indignó a todos: “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

Embed Un guardavidas filmó a un hombre que necesitaba ayuda sin auxiliarlo "para que aprenda" y fue denunciadohttps://t.co/I5QUq0ATGi pic.twitter.com/2LxilDD81J — El Fundador (@fundadorgesell) January 24, 2026

El video ya forma parte de la prueba judicial y revela que el guardavidas se encontraba en un estado de exaltación a causa de conflictos personales. “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, lanzó mientras la víctima permanecía en el agua.

En el audio, el denunciado opina con desprecio sobre el incidente y lanzó: “Quedó boyando como una boya... ahí lo tenés a punto de colisionar”. De esta manera, reafirmó su decisión de no prestar asistencia inmediata a pesar de ser su obligación profesional.

Según se conoció, el municipio aclaró que el involucrado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, "el cual se rige por estrictos protocolos de capacitación y protección de la vida", plantearon. Al ser un trabajador de un sector privado, desde el Ejecutivo local notificaron a los organismos provinciales para iniciar una investigación administrativa.

En la denuncia penal buscan determinar si se trató de un incumplimiento de los deberes de cuidado, considerando que el acusado priorizó su "bronca" personal por sobre la vida de la persona en el agua.

Con 90% de ocupación, San Martín de los Andes se quedó sin guardavidas

En plena temporada turística, los guardavidas de San Martín de los Andes iniciaron medidas de fuerza porque no llegaron a un acuerdo con la Municipalidad. Pese a que llevan varias semanas reclamando por más estabilidad laboral y medidas básicas de seguridad, consideraron que la negociación se estancó y así crece la incertidumbre para los sanmartinenses y los miles de turistas que visitan la aldea cordillerana.

Después tres audiencias fallidas ante la Subsecretaría de Trabajo, los guardavidas de la localidad retomaron las medidas de fuerza ante la falta de un acuerdo con el Ejecutivo municipal. La parálisis del servicio se en plena segunda quincena de enero, con una ocupación turística que roza el 90% en la cordillera, lo que eleva la preocupación por la seguridad de los bañistas.

Marcos Arretche, referente del sector y profesional con 40 años de trayectoria, calificó el escenario como "insólito y lamentable". Según el referente, la negociación quedó en un punto muerto a partir de la falta de voluntad política del municipio para resolver cuestiones básicas de seguridad y estabilidad laboral. El conflicto no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que pone en jaque la integridad física de quienes visitan los espacios públicos de la ciudad.