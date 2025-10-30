Murió un soldado del Ejército Argentino cuando realizaba prácticas de natación

Se descompensó mientras nadaba. Lo derivaron de urgencia a un centro asistencial privado, pero no pudieron salvarlo.

Un miembro del Ejército Argentino , que realizaba prácticas de natación en el club Los Pehuenes de Bariloche , murió este jueves a la mañana, producto - posiblemente- de un paro cardiorespiratorio. Murió en el HPR, cuando intentaban reanimarlo.

El deceso se produjo alrededor de las 7 de la mañana cuando el soldado realizaba un entrenamiento en el natatorio privado , situado a la altura del kilómetro 7,6 de la Avenida Pioneros.

Según el relato inicial que trascendió, el soldado se descompensó en plena práctica y sus pares le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, luego de sacarlo del agua.

En principio lograron estabilizarlo aunque volvió a descompensarse. Fue derivado en ambulancia del Ejército Argentino al Hospital Privado Regional (HPR) donde los facultativos continuaron con dichas maniobras, sin éxito.

La causa fue caratulada como muerte dudosa por el Ministerio Público Fiscal, que ordenó una autopsia para conocer los pormenores del hecho.

Comunicado del Ejército Argentino

Horas después, el Ejército Argentino confirmó oficialmente la identidad del fallecido. Se trata del cabo Ulises Hernán Rivas, de 27 años, quien se desempeñaba en el Regimiento de Infantería de Montaña 10, con asiento en Covunco, Zapala. Según informó la fuerza, Rivas se encontraba en Bariloche como parte de su curso de especialización como cazador de montaña.

A través de un mensaje difundido en sus redes oficiales este viernes a las 14, el Ejército expresó: “Con hondo pesar informamos el fallecimiento del cabo Ulises Hernán Rivas, durante una actividad del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento”.

Embed Con hondo pesar informamos el fallecimiento del cabo Ulises Hernán Rivas, durante una actividad del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento.#QEPD#EjércitoArgentino@MinDefensa_Ar pic.twitter.com/xJSknMLMEb — Ejército Argentino (@Ejercito_Arg) October 30, 2025

El comunicado también indicó que “las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro” y que “la fuerza se encuentra colaborando actualmente con la autoridad judicial”. Luego se conoció que la causa pasó al fuero federal.

Además, la institución militar destacó: “El Ejército Argentino expresa sus condolencias a los familiares, camaradas y amigos del cabo Rivas, honra su compromiso y dedicación en el cumplimiento del deber, y reza por su eterno descanso”.