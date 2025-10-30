Alberto Weretilneck participó de la cumbre de gobernadores con Javier Milei y dio detalles de la reunión

El gobernador de Río Negro estuvo en Buenos Aires, donde se presentaron varios proyectos, además del Presupuesto 2026. Destacó el "diálogo y el trabajo conjunto".

El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck participó este miércoles de la reunión convocada por el presidente Javier Milei con mandatarios provinciales y parte del gabinete nacional, en la Casa Rosada. El encuentro tuvo como eje central la presentación de los principales proyectos que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso.

“ Mantuvimos esta tarde una reunión de trabajo con el Presidente de la Nación, Javier Milei, su Gabinete y gobernadores de las provincias. El Presidente nos adelantó los proyectos que serán enviados próximamente al Congreso Nacional para su debate” publicó en sus redes sociales el mandatario provincial.

Weretilneck enumeró los temas anunciados por el titular del Ejecutivo nacional: "la reforma tributaria, con el objetivo de reducir la presión fiscal; la reforma laboral, para disminuir la informalidad y promover el empleo registrado; la actualización del Código Penal, enfocada en el cumplimiento efectivo de las penas; y la Ley de Presupuesto Nacional, que busca otorgar previsibilidad al Estado, las provincias y los municipios".

El mandatario rionegrino subrayó además: “Seguimos apostando al diálogo y al trabajo conjunto para fortalecer el federalismo y construir un país más equilibrado”.

La posición oficial del Gobierno de Río Negro

Desde la administración provincial emitieron un comunicado en línea con lo expresado por Weretilneck. En el texto se remarcó que durante la reunión el Presidente presentó los ejes de su plan de gobierno para la segunda etapa de su mandato y los proyectos que marcarán la agenda legislativa de los próximos meses.

“El Gobernador Alberto Weretilneck participó esta tarde en Buenos Aires de la reunión de trabajo convocada por el Presidente de la Nación, Javier Milei, junto a integrantes de su Gabinete y mandatarios de todo el país”, informó el gobierno rionegrino.

El comunicado reiteró que el objetivo de las iniciativas es “reducir la presión fiscal, disminuir la informalidad laboral, garantizar el cumplimiento efectivo de las penas y brindar previsibilidad al Estado, las provincias y los municipios”.

Qué dijo el Gobierno nacional tras el encuentro

Al término de la reunión, el vocero presidencial Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa en la que repasó los principales temas abordados y valoró el acompañamiento de los mandatarios provinciales.

Adorni destacó que el encuentro coincidió con el 42° aniversario de las elecciones de 1983, que marcaron el retorno de la democracia en Argentina, y señaló que “el Presidente agradece a todos los gobernantes que coinciden y comprenden los cambios que el país necesita con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro”.

Según el vocero, Milei ratificó su decisión de impulsar reformas estructurales en materia laboral, tributaria y penal, junto con el presupuesto 2026, que “garantiza el equilibrio fiscal” y constituye una de las bases de la estrategia económica del Gobierno. “El país está en un momento bisagra. El mandato de los argentinos es terminar con el pasado y volver a abrazar las ideas que alguna vez nos hicieron grandes”, expresó Adorni.

Gobernadores y funcionarios presentes

Del encuentro participaron 19 mandatarios y vicegobernadores de todo el país: Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

También asistieron las vicegobernadoras Silvana Schneider (Chaco), Hebe Casado (Mendoza) y Zulma Reina (Neuquén).

Por parte del Ejecutivo nacional estuvieron presentes, entre otros, Martín Menem, Guillermo Francos, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y Karina Milei.