Piden cadena de oración y dadores de sangre para la mujer que se accidentó en la Ruta 151

Se trata de una reconocida y joven nutricionista de Catriel que viajaba rumbo a Cipolletti para cumplir con tareas laborales.

Mientras se aguarda su estabilización para el traslado a un hospital de Neuquén , dentro de un cuadro de salud general que sigue siendo crítico, familiares y amigos de Karla Fernández , la mujer que fue protagonista del accidente vial ocurrido el martes en la Ruta 151 piden cadena de oración y donantes de sangre .

Graciela Ríos , su incondicional madre recibió el parte médico del día miércoles y aguardaba por el del jueves. La paciente continúa en terapia intensiva, con respiración mecánica y si bien hay una leve mejoría , hay que seguir implorando por su evolución para el posterior traslado cuando los médicos lo consideren conveniente.

Luego del violento choque frontal de su auto Toyota Etios con una Citroën en el km 98 de la Ruta 151 , la mujer de 34 años sufrió quebraduras múltiples por lo que fue sometida a varias cirugías.

accidente ruta 151 Los autos quedaron destruidos tras el violento impacto en la Ruta 151.

El accidente ocurrió este martes cerca de las 7 cuando Fernández se dirigía a su trabajo en Cipolletti y se encontró con un Citroën que circulaba en sentido contrario (Sur-Norte) intentando pasar a un camión. La imprudencia o impericia ajena habría derivó en el choque frontal causando graves heridas a la joven madre nutricionista Catrielense.

El medio local Catriel 25 señala que la ciudad rionegrina está acongojada y se renuevan los pedidos de oración por la estimada vecina.

Quién es la joven que lucha por su vida

Karla Fernández es una nutricionista muy conocida y estimada en Catriel y en toda la región. Viaja dos veces por semana al Alto Valle (en esta oportunidad Cipolletti) para cumplir tareas en una empresa. Tiene apenas 34 años y es madre de dos pequeños hijos e incansable trabajadora.

Lo cierto es que la tan deteriorada Ruta 151 continúa siendo escenario de graves y fatales accidentes. Sin ir más lejos, el martes se produjo este choque frontal a 40 kilómetros de Catriel. El siniestro sucedió en el tramo conocido como La Escondida, en cercanías de Medanito y así como Fernández resultó con graves heridas, los ocupantes del Picasso, que viajaban desde Plottier hacia Buenos Aires, se salvaron de milagro.

La conductora de ese rodado sólo sufrió algunos golpes y su acompañante una fractura en la muñeca derecha, pero ambos fueron dados de alta en las últimas horas.

La mecánica del accidente

De acuerdo con los primeros peritajes, el Citroën circulaba en sentido sur-norte y habría intentado adelantar a un camión, cuando una mala maniobra -o tal vez el pésimo estado de la calzada- terminó en tragedia. Perdió el control e impactó de frente y de costado contra el Etios de Fernández, que no tuvo tiempo de esquivar.

La violencia del impacto fue tal que los autos quedaron reducidos a chatarra. Fragmentos de carrocería se desparramaron a varios metros del asfalto y los Bomberos tuvieron que trabajar contrarreloj para rescatar a la conductora del Etios, atrapada entre los hierros retorcidos.

Accidente ruta 151 Los Bomberos rescataron a Karla Fernández de los hierros de su auto.

El operativo movilizó al personal de Protección Civil de Catriel, Bomberos, Policía y personal médico del Hospital "Cecilia Grierson". Los agentes policiales controlaron el tránsito en la Ruta Nacional 151 para asistir a los heridos, retirar los vehículos de la calzada y garantizar la seguridad vial en la zona.