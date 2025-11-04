Dolor en la región: Quién era la joven mujer que murió en un accidente

Se confirmó la identidad de la conductora de una moto que se accidentó mientras regresaba a su casa y estuvo en agonía.

Los accidentes, cada vez más frecuentes. Ahora murió una mujer y hay mucho dolor.

Tristeza y dolor en la región . Una motociclista de 40 años falleció en las últimas horas tras sufrir un accidente de tránsito mientras regresaba a su hogar en Cervantes. La mujer permaneció varias horas internada en grave estado en el hospital de General Roca , lugar en el que falleció.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de la tarde en cercanías al barrio La Defensa, sector en donde vivía Paola Triviño quien murió minutos antes de las 21 en Roca como consecuencia del traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento que sufrió minutos antes de las 14 y por el que estuvo varias horas internada en terapia intensiva.

Del hecho la policía de la Comisaría 22 tomó conocimiento cerca de las 19. En forma previa, informa el sitio LCR, la motociclista había sido trasladada de urgencia (en código rojo) en ambulancia al hospital de Roca. Pese a los esfuerzos médicos, no se pudo evitar el fatal desenlace.

ambulancia rio negro La ambulancia trasladó a la mujer accidentada al Hospital.

Por el hecho tomó intervención la Fiscalía de General Roca, quien ordenó que se inicie una investigación para determinar cómo fue el lamentable hecho de tránsito.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría 22, Criminalística y personal de Salud Pública.

Otra mujer falleció en un accidente

Días pasados, una joven mujer que vivía en Cinco Saltos falleció en un choque múltiple y fatal. El siniestro ocurrió entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio y en las últimas horas se conoció la identidad de la víctima.

Según revelaron allegados a la investigación, en el sangriento siniestro perdió la vida Pamela Estefanía Quintana, de apenas 31 años.

La profunda tristeza se vio reflejada en las redes sociales. “Grupo Picunche acompaña en este dolor tan grande a la familia San Martin, familia Quintana y familia Fernández por la dolorosa perdida de Pamela Quintana (Q.E.P.D)”, fue uno de los mensajes.

Ruta 151 El accidente le costó la vida a una joven mujer del Alto Valle.

“La comunidad educativa de la Escuela N°291 comunica el fallecimiento de la Sra. Pamela Quintana, madre de nuestro estudiante Bautista. Acompañamos en este inmenso dolor a su familia”, indicaron, por su parte, desde el colegio.

Según se supo, se vieron involucrados un camión, dos autos y una motocicleta. El área de Tránsito de la Policía realizó peritajes para determinar qué provocó la tragedia. Hasta el momento se pudo establecer que la víctima murió por el impacto contra el camión, pero aún se investiga la mecánica completa del siniestro y las posibles responsabilidades de los implicados.

Fuentes vinculadas a la investigación aclararon que manejaba un Volkswagen Bora que impactó de frente contra el vehículo de gran porte. La principal hipótesis es que la mujer realizó una maniobra evasiva, presumiblemente para no impactar contra la moto.