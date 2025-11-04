Hallaron un hombre muerto flotando en un desagüe

La edad aproximada del hombre es de unos 40 años. Se espera el resultado de la autopsia para determinar qué le ocurrió.

Para sumar a la jornada trágica , este martes se conoció el hallazgo de un cuerpo que flotaba en un canal de desagüe en Plottier. Sería un hombre de unos 40 años, cuya causa de muerte se investiga.

Según informaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Plottier, el hallazgo se produjo el lunes pasadas las 23, cuando el personal fue convocado a la calle Percy Clark, en el barrio La Esperanza.

"En el sector del desagüe apareció sin vida un ciudadano de 40 años" , indicaron. A raíz de esto, se cree que el hombre ya estaría identificado, aunque aún su identidad ni sospechas de ella fueron informadas a los medios.

Embed

Del operativo de rescate del cuerpo también participaron buzos de la Policía neuquina, Criminalística y personal de Comisaría Séptima, además de profesionales del Cuerpo Médico Forense que retiraron el cuerpo de acuerdo al protocolo de conservación. Desde Bomberos se encargaron de brindar iluminación y colaborar con maniobras de extracción de la víctima.

Este martes por la mañana estaba prevista la autopsia para corroborar la identidad y conocer las causas de muerte. No se indicó si a simple vista se pudieron identificar o no signos de criminalidad.

Ante la consulta de este medio, la Policía no brindó mayores detalles.

plottier muerto

Prefectura encontró un hombre muerto en la Isla 132: qué se sabe

Por otro lado, este martes dos patrulleros se apostaron en la Isla 132 hacia las 7 de la mañana ante el cuerpo de un hombre joven muerto sobre la costa del brazo del río a la altura de la botera del club Santafesino. Fue descubierto por efectivos de Prefectura Naval Argentina durante el recambio de personal.

El hombre vestido con ropa color oscuro yacía sobre la tierra junto al río, visible desde el puente de la Isla, a 100 metros del mismo y en cercanía de la plaza saludable, dentro del circuito de bici senda.

Los efectivos policiales realizaron la demarcación para prohibir el paso entre los árboles de la costa, en tanto aguardan la llegada de personal de Criminalística. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que lo retirará Prefectura.

muerto isla 132 (3)

En diálogo con LM Neuquén, Freddy Rivera, jefe de la comisaría Segunda, confirmó que fueron alertados a las 7:15 cuando apostaron una consigna en el lugar mientras dieron intervención al MPF y a la Policía Científica. "El personal se encuentra preservando la escena, podría tratarse de un varón aparentemente adulto".

En cuanto a las circunstancias del descubrimiento del cuerpo, indicó que fue el personal de Prefectura quien divisó en la margen del río el escenario de una persona muerta.

Consultado acerca de la posibilidad de que sea una persona desaparecida, con orden de búsqueda y ubicación, indicó: "Estamos descartando en base al archivo, con jurisdicciones vecinas nuestras, y con los grupos de búsqueda".

Poco después, la circulación en la Isla 132 volvió a quedar habilitada.

En este caso, la autopsia también será clave para esclarecer las causas y circunstancias del deceso.