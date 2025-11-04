Estudiante de medicina hallada muerta en Cipolletti: qué se sabe

No había signos de criminalidad en la casa donde encontraron muerta a la chica de 23 años. Era oriunda de Chichinales.

En la casa que habitaba la estudiante no se hallaron evidencias de un hecho delictivo.

El Ministerio Público Fiscal cipoleño confirmó que tras los primeros trabajos periciales realizados en la vivienda donde el lunes encontraron sin vida a una estudiante de medicina de 23 años de edad, no hallaron indicios de criminalidad . Además tampoco detectaron abertura forzadas.

En la vivienda no faltaban elementos de valor en el inmueble ubicado en el barrio Villa Alicia, aledaño al Santa Clara, por lo que quedaría descartado el posible robo lo que hubiera llevado a presumir que se trató de un homicidio.

La hipótesis que se maneja es la una lamentable autodeterminación , la que se sustenta con el estado depresivo que atravesaba la joven, por lo que estaba en tratamiento . Un trascendido indica que los investigadores habrían encontrado también una carta escrita por ella.

De todos modos se ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Es un trámite que demandará algunos días, debido al avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo, el que tendrá que permanecer refrigerado para permitir la intervención.

La escena del horror en la casa de la estudiante

Del desgraciado hecho se tomó conocimiento alrededor de las 11 de la mañana del lunes, cuando el padre de la estudiante, oriunda de la localidad rionegrina de Chichinales, se acercó al domicilio ubicado sobre la calle Calle Maipu, donde alquilaba, acompañado por el propietario. Al ingresar se encontraron con la horrorosa escena, por lo que de inmediato se comunicaron con las autoridades.

Hacía cerca de 3 años que la chica estudiaba en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, ubicada en Luis Toschi y Los Arrayanes, a pocas cuadras de donde vivía.

La noticia causó una profunda desazón entre miembros de la comunidad educativa universitaria, con mensajes cargados de dolor y condolencias a la familia, que se expresaron en las redes sociales.