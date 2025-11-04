Cipolletti: Regaba la vereda y casi lo atropella una camioneta robada que perseguía la Policía

Ocurrió en un barrio de la zona norte de Cipolletti. El vehículo había sido robado en Neuquén, apareció abandonada. El prófugo fue detenido dentro de un canal.

Un vecino de Cipolletti que regaba la vereda de su casa estuvo a punto de ser embestido por una camioneta cuyo conductor escapaba de la policía.

El incidente se registró el lunes alrededor de las 21 en la esquina de las calles Dante Alighieri y Scalabrini Ortiz, frente al predio del galpón de empaque de la empresa Kleppe.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble y las imágenes muestran dramáticamente lo cerca que estuvo el hombre de ser atropellado por el rodado , una Volkswagen Amarok que había sido robada en Neuquén. El cartel indicador de las calles evitó que se produjera la tragedia.

La policía local tenía conocimiento de que el vehículo tenía pedido de secuestro dictado por la Justicia de la vecina provincia el 21 de agosto último.

Efectivos de la Subcomisaría 79 del barrio 1200 Viviendas que realizaban tareas de prevención observaron la camioneta mientras transitaba por calles del sector, por lo que intentaron interceptarla. Pero el hombre que la manejaba ignoró las órdenes escapó a toda velocidad, por lo que se inició una persecución.

Al llegar a Dante Alighieri y Scalabrini Ortiz se vio encerrado por los uniformados, por lo que el prófugo para evitar ser atrapado hizo marcha atrás y se subió a la vereda donde regaba el vecino.

En la maniobra chocó el cartel indicador de calles, el que quedó sobre el cerco del inmueble. Eso frenó el envión de la Amarok y salvó al vecino. Luego el sujeto volvió a acelerar a fondo y huyó, mientras uno de los policías intentó detenerlo golpeando el vidrio del lado del acompañante.

La persecución continuó durante varias cuadras en dirección al norte de la ciudad, en la zona del barrio Anai Mapu. En un acceso a una chacra encontraron la camioneta abandonada, aunque no había rastros del delincuente. No obstante y pese a la oscuridad, realizaron un intenso rastrillaje en el sector, hasta que lo encontraron escondido a pocos metros, dentro de un canal de riego.

El operativo se extendió durante varias horas en ese lugar, dado que preservó la escena para que el Gabinete de Criminalística realice los trabajos periciales de rigor.

Trascendió que el hombre tiene alrededor de 45 años de edad y reside en el barrio Ceferino de la capital neuquina.

Estuvo detenido algunas horas y luego recuperó la libertad, aunque sigue atado a la causa. En principio lo acusan de encubrimiento, por circular en un vehículo robado. En tanto que la camioneta, que circulaba con un dominio alterado, fue recuperada.