Búsqueda nacional: misterio por el joven que desapareció en Bariloche y fue visto por última vez en Catriel
El joven fue identificado por la Policía antes de la denuncia por desaparición y creen que podría estar en Mendoza. Hace un mes está incomunicado.
Una intensa búsqueda se despliega en Bariloche y se extendió a otras localidades del país para dar con el paradero de Emiliano Evans, un joven de 29 años oriundo de Comodoro Rivadavia que vive en El Bolsón y estudia en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Fue visto por última vez el 2 de octubre, cuando viajó a Bariloche para participar de un encuentro académico.
La Policía de Río Negro solicita colaboración para dar con el paradero del joven que fue visto por última vez en el Gimnasio Municipal N°3 de Bariloche y no mantiene contacto con sus padres desde hace un mes. La denuncia fue radicada por el hermano del joven, pero no tiene celular y eso dificulta las tareas de búsqueda.
Evans es oriundo de Comodoro Rivadavia y vive hace seis años en El Bolsón, donde cursa la carrera de Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en la UNRN. En ese contexto universitario, el joven se trasladó hasta San Carlos de Bariloche para participar de un congreso académico.
La reconstrucción del camino de Emiliano
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Evans planeaba hospedarse en el gimnasio Municipal N°3 de Bariloche, pero debido a la prohibición de ingreso con mascotas, decidió retirarse para buscar otra alternativa. Desde ese momento, no volvió a comunicarse con su familia ni amigos.
Gabriela Campilley, oficial de la Comisaría de El Bolsón explicó: “Viajó a Bariloche y llevaba con él un gato, que parece que lo acompaña siempre y al no recibirlo con el animal, dijo que se iba a quedar en lo de un conocido. Pero no se sabe si volvió a El Bolsón, ciudad donde vive y estudia pero no tiene familia”.
La familia de Emiliano radicó la denuncia en la Subcomisaría 80 del Barrio San Francisco. Su padre, Marcelo Evans indicó que mantenía una comunicación esporádica con Emiliano pero que en las últimas semanas se esfumó hasta el punto de quedar incomunicado con su hijo.
La última pista del joven en Catriel
Antes de que se denunciara oficialmente su desaparición, la Policía de Río Negro logró identificarlo en Catriel, localidad ubicada a más de 600 kilómetros de Bariloche. Esa información motivó a ampliar la búsqueda hacia el norte de la provincia y notificar a dependencias policiales de provincias vecinas, lo que conformó la hipótesis de que el joven podría estar en Mendoza.
“No hay ninguna señal de su paradero, tampoco hay novedades de que haya vuelto a El Bolsón. Por eso se amplió a nivel nacional e internacional la búsqueda, había posibilidades de que esté en Mendoza” indicó Campilley.
Ampliación de la búsqueda nacional e internacional
Emiliano mide 1,78 metros de altura, tiene una contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, cabello castaño oscuro corto y ondulado. El joven vestía al momento de ausentarse unos jeans azul con cortes, buzo negro con cierre diagonal, zapatillas beige marca Vans, campera negra, remera tipo chomba azul eléctrico y una mochila donde traslada a su gata gris.
El expediente pasó a manos del Ministerio Público Fiscal que solicita colaboración con cualquier información sobre el paradero de Emiliano Evans que se comunique al 911 Río Negro Emergencias o a la dependencia policial más cercana.
