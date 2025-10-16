Vecinas de Sierra Grande se adelantan al boom del GNL con novedosa fusión de emprendimientos

Carla y Gladys empezaron de abajo y se unieron en un proyecto innovador que impulsa el turismo y el café al mismo tiempo.

Una tenía cafetería, la otra agencia de turismo se fusionaron. Así nació un novedoso emprendimiento.

¿La vieron venir? Tanto se habla del potencial de Sierra Grande , a partir del megaproyecto del GNL, que Carla y Gladys parece que se adelantaron al boom y el crecimiento exponencial que promete experimentar esa ciudad rionegrina.

Estas simpáticas vecinas apostaron por unir esfuerzos en un proyecto que combina el trabajo local, el turismo y el servicio gastronómico. Son dos emprendedoras que gestionan en conjunto una cafetería llamada Luna del Sur y una agencia de viajes denominada Aire Tours, con la que buscan ofrecer un espacio de encuentro y, al mismo tiempo, promover la actividad turística en la región.

Ambas dialogaron con los medios locales como Radio Noticias y Noticias Net en las últimas horas para contar cómo surgió y funciona el emprendimiento que llevan adelante en el centro de la localidad.

vaca-muerta-rio-negro.jpg La explotación hidrocarburífera y el proyecto de GNL, la Vaca Muerta rionegrina en Sierra Grande. Archivo

Según explicó Gladys, “acá está funcionando un café que se llama Luna del Sur. Es la segunda sucursal; la primera está en San Antonio Oeste. Hemos nucleado en Sierra Grande Luna del Sur Cafetería con Aire Tours, que es mi agencia de viajes”.

El lugar trabaja de manera permanente y combina distintas propuestas. En ese sentido, Carla precisó que “estamos todos los días, de lunes a lunes, con servicio de cafetería, eventos, encuentros, cumpleaños, festejos y agasajos”.

Gladys comentó que desde el espacio también se busca promocionar las excursiones que ofrecen en distintas zonas turísticas. “Aparte de invitarle un rico café a la gente, promocionamos las excursiones que tenemos en Playas Doradas, en Sierra Grande, y también las que realizamos junto a otros prestadores de la provincia de Chubut y de Río Negro”, señaló.

Un café y un viaje, ¿qué tal?

Además de las propuestas locales, el emprendimiento brinda asesoramiento para viajes nacionales e internacionales. “Si alguien quiere hacer un viaje a Europa, a Perú o a otros destinos del mundo, se lo orienta en la venta de pasajes, seguros, traslados y demás”, agregó Gladys.

Carla contó también su experiencia personal para llegar a formar parte del proyecto. “Me costó mucho conseguir trabajo. Estuve casi un año y medio buscando. Soy técnica en Seguridad e Higiene y, una vez que terminé el secundario, empecé la carrera acá en Sierra Grande, aunque al principio no era lo que buscaba”, relató.

Explicó que la oportunidad laboral surgió luego de un largo proceso. “Fue muy difícil, porque no tenía recursos ni nadie que me ayudara. Hacía ventas, cursos y capacitaciones. Desde la Oficina de Empleo me llamaron y así llegué a este lugar. No imaginé que iba a trabajar en una cafetería, pero ya llevo ocho años”, recordó.

Respecto de la situación turística de la zona, Gladys comentó que el turismo minero ya no se desarrolla. Al respecto, dijo que “está bajo capitales extranjeros y no se permite bajar a la mina". "Solo se autoriza en el caso de visitas educativas para mostrar la parte productiva sobre tierra. Está bajo capitales chinos, entonces no se trabaja más turismo minero”, explicó.