La Delio Valdez y Turf estarán en el Festival Provincial de la Sidra ¿Cuándo?

Habrá música en vivo, gastronomía, degustaciones y actividades para productores y visitantes. Será la primera edición como Fiesta Provincial.

El Festival de la Sidra tiene todo listo para celebrar su cuarta edición. La propuesta, se consolida como uno de los eventos más importantes del calendario cultural y productivo de la región. La cita es el viernes 8 y sábado 9 de noviembre en el Predio Ferial Municipal, a la vera de la Ruta 22 en General Roca.

La grilla de espectáculos musicales estará encabezada por La Delio Valdez , el sábado 8, y por Turf , que cerrará la jornada del domingo 9. Dos nombres de peso en la música nacional que prometen atraer a público de toda la zona y marcar el pulso festivo de un fin de semana dedicado a la sidra y a la producción regional.

Además, se presentarán artistas locales y regionales que completarán una programación diversa, con propuestas que incluyen música, danza y espectáculos en vivo , pensados para disfrutar en familia y al aire libre.

TURF

Sidras, sabores y una experiencia completa

El Patio Sidrero volverá a ser uno de los espacios más visitados del festival. Allí se podrán degustar distintas variedades de sidra artesanal, elaboradas por productores del Alto Valle y de otras zonas del país, que llegarán especialmente para participar de la cita.

En paralelo, el Paseo Gastronómico ofrecerá platos especialmente diseñados por chefs y espacios gourmet locales, con opciones que combinan ingredientes regionales y maridajes pensados para acompañar cada tipo de sidra. También habrá puestos de artesanos, productores locales, espacios recreativos y propuestas culturales durante ambas jornadas.

Como novedad, este año el festival incorporará charlas informativas sobre el proceso productivo de la sidra, y una ronda de negocios orientada a fortalecer los vínculos entre elaboradores, distribuidores y representantes del sector gastronómico y turístico. Esta instancia buscará generar oportunidades comerciales y consolidar al evento como un punto de encuentro estratégico para el sector.

El Festival ahora es Fiesta Provincial

En julio de este año, la Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la ley que declara al Festival de la Sidra como Fiesta Provincial, reconociendo su valor cultural, económico y productivo. La iniciativa, presentada por el legislador José Luis Berros, establece además a General Roca como sede permanente y lo incorpora al calendario oficial de celebraciones rionegrinas.

“El Festival de la Sidra es una reivindicación del trabajo de los productores frutícolas del Alto Valle, un impulso a la economía regional y una puesta en valor de la identidad cultural rionegrina”, destacó Berros durante la sesión legislativa.

Este reconocimiento permitirá acceder a recursos institucionales y de promoción, fortaleciendo la organización y proyección del evento, que desde su primera edición en 2021 ha logrado posicionarse como una referencia para el turismo, la producción y la cultura regional.

Una celebración del trabajo local

El Festival de la Sidra nació como un homenaje a la historia frutícola del Alto Valle y al esfuerzo de las y los trabajadores que, generación tras generación, sostienen la producción de manzanas y peras, base de la tradicional bebida. En pocos años, se transformó en un espacio de encuentro entre productores, vecinos y visitantes, que combina la identidad productiva de la región con propuestas turísticas y culturales.

Los productores interesados en participar del evento pueden comunicarse con la Dirección de Turismo de Roca al 298-4423195 o al 298-4646319 para obtener más información.