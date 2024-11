Sin bono de aliciente, los gremios del Municipio se preparan para las paritarias

El Ejecutivo local desilusionó a los gremios al no otorgar para los trabajadores un bono por el Día del Empleado Municipal. La próxima semana tratarán de conseguir un aumento en las paritarias que refleje las necesidades económicas del personal.

Con motivo del Día del Empleado Municipal que se conmemora este viernes, los gremios municipales solicitaron al Ejecutivo local un bono, pero no lo consiguieron . La semana entrante se abrirán nuevas negociaciones paritarias y la dirigencia sindical espera lograr entonces un aumento salarial que alivie la difícil situación de la mayoría de los trabajadores.

A los gremialistas no les resultó su intento de obtener un aliciente, un incentivo para el personal del Municipio. No lo pidieron porque sí, sino porque en el pasado las autoridades solían, para la ocasión, agasajar a los empleados con un asado en el predio municipal de la Isla Jordán. También se pagaban bonos, como en 2021, cuando ascendió a 2.500 pesos, o en 2022, cuando tuvo un monto de $4.000. Esta vez, se decidió que no habría bonificación.