Javier Milei emprende un nuevo viaje a Estados Unidos: el motivo

El presidente realizará su viaje número 14 hacia el país norteamericano, esta vez con una escala en Bolivia.

El presidente Javier Milei estará presente en Estados Unidos para participar de un encuentro internacional de referentes políticos, empresariales y culturales que tendrá lugar en la ciudad costera de Miami . Este miércoles a las 15 horas partirá su vuelo, luego de tomarle juramento al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Este jueves el mandatario asistirá al America Business Forum , donde se encontrará con figuras como Lionel Messi y Donald Trump. Más tarde, participará en la cena de gala de la organización conservadora Conferencia de Acción Política Conservadora ( CPAC ).

Este s erá su decimocuarto viaje a ese país desde que asumió la Presidencia. A su vez, volará a Bolivia a participar de la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira .

Javier Milei de viaje por Estados Unidos.jpg Entre los 26 viajes que realizó Javier Milei, Estados Unidos fue el más repetido.

Aunque el presidente viaje a suelo norteamericano, no se prevé desde el Gobierno que haya un encuentro bilateral con Trump pero sí con empresario. Desde el Ejecutivo sostienen que no pidieron de forma oficial una reunión bilateral entre los mandatarios y califican de "muy poco probable" un encuentro informal.

El viaje tendrá lugar luego de tomarle juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos. La ceremonia tendrá lugar a las 12:00 horas y, una vez finalizados los formalismos, el mandatario partirá alrededor de las 15:00 horas.

La presencia de Milei en el America Business Forum

Esta cumbre que tendrá como protagonistas a Donald Trump y María Corina Machado -ganadora del premio Nobel de la Paz- será para debatir la importancia de los liderazgos personales en una época atravesada por complejos acontecimientos internacionales.

También se contará con la presencia de Lionel Messi, Rafael Nadal y líderes empresarios de todo el mundo. El encuentro tendrá lugar en el estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO de Google; el ex tenista Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1; y Adam Neumann, cofundador de Flow.

america business forum

Cómo sigue la agenda presidencial

En detalle, según la agenda oficial, Milei arribará a Miami a las 2:20 de este jueves. Ese día, a las 17:45 está previsto su discurso en el American Business Forum, y a las 22:30 participará de la cena de gala de la CPAC en Palm Beach.

Su participación se da en un contexto de cambios para el Poder Ejecutivo que cerró la semana con la renuncia de Guillermo Francos y el posterior anuncio de la sustitución de Adorni, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, que fue reemplazado por Diego Santilli.

El viaje, en el que estará acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, seguirá en Nueva York el viernes. Allí participará al mediodía en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas.

Javier Milei Luis Caputo

Finalmente, la agenda oficial indica que tras Nueva York, el viernes por la noche, Milei partirá rumbo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y de allí se desplazará el sábado a La Paz para participar en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludar al presidente Rodrigo Paz Pereira. Posteriormente asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando antes de regresar a Buenos Aires el sábado por la tarde.