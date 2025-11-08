De película: Así recuperaron la moto tras asalto viral en Oro y de quién sospechan

Familiares de la víctima recibieron un llamado anónimo y, en conjunto con la policía, actuaron... Un giro inesperado en la causa.

Un violento robo calificado ocurrido recientemente en una plaza de Fernández Oro tuvo un giro inesperado: la propia familia de la víctima, con el apoyo de la comisaría local, recuperó la moto robada en un audaz acto. La Fiscalía y la Policía, al mismo tiempo, trabajan para dar con los autores del indignante ilícito y hay una sospecha sorprendente.

Los familiares del joven asaltado tomaron la decisión de dirigirse directamente al domicilio donde se refugiaban los presuntos delincuentes, tras un llamado anónimo con la "pista" clave. En una muestra de coraje, estacionaron sus vehículos justo enfrente y exigieron la devolución del rodado sustraído a punta de pistola. La policía local acompañó la acción y protegió a los damnificados en ese particular y eficiente operativo para recuperar el rodado.

El desenlace, según el portal Oro Digital, fue sorpresivo. Ante la presión y la presencia de las víctimas y la policía, la motocicleta fue finalmente entregada sin mayor resistencia . El vehículo ya está de nuevo en poder de su legítimo dueño.

Mientras la acción de la familia es comentada en toda la ciudad como una hazaña y también se destaca el rápido accionar policial, la Fiscalía de turno intenta retomar las riendas de la investigación. El objetivo central ahora es identificar formalmente a los responsables de este temerario hecho.

robo moto fernandez oro El robo de la moto quedó registrado por los vecinos que se encontraban en los alrededores. Captura video

Fuentes cercanas a la investigación filtraron un dato que agrega un matiz al caso: uno de los presuntos autores del violento asalto sería, ni más ni menos, que un recolector de residuos de la ciudad.

Los detalles del robo

Un hecho de violencia sacudió a Fernández Oro este viernes por la tarde. Un joven que se encontraba con su pareja en una plaza del barrio Parque fue abordado por dos delincuentes armados que, sin mediar palabra, intentaron robarle la motocicleta. En medio del forcejeo, uno de ellos gatilló el arma al menos tres veces, pero ninguna bala salió disparada.

Según información obtenida por LM Cipolletti, el ataque ocurrió alrededor de las 19 horas, cuando la víctima se encontraba en la plaza del sector, a bordo de su moto Honda Tornado color rojo y blanco. Los agresores se movilizaban en una motocicleta negra, con dos ocupantes. Uno de ellos descendió del vehículo, exhibió un arma de fuego y le exigió que entregara la moto, amenazando con disparar.

El relato da cuenta que fuero tres veces las que gatilló el delincuente contra el joven, una cuando sacó la moto y dos más cuando se estaba yendo. El asaltante, logró encender la moto y escapó junto a su cómplice.

Minutos después del violento hecho, comenzaron a circular videos en redes sociales que captaron el momento del robo y la posterior huida de los delincuentes. Las imágenes generaron indignación entre los vecinos, quienes incluso comenzaron a identificar a los presuntos autores del ataque.