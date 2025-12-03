Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cipolletti

Se espera una jornada con clima caluroso, estable y con viento moderado del sudoeste en Cipolletti y Neuquén, con máximas superiores a los 30 grados.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipa para este miércoles 3 de diciembre un día estable, soleado y con temperaturas elevadas en el Alto valle , con un marcado ascenso de las temperaturas hacia la tarde. El organismo prevé que se mantenga la presencia de clima seco, sin probabilidad de precipitaciones y con viento moderado del sudoeste.

Durante la mañana, Cipolletti y Neuquén comenzarán su jornada con valores cercanos a los 17 °C , acompañados de cielo despejado y buena visibilidad, condiciones típicas del inicio de diciembre. Con el correr del día, la temperatura subirá de forma sostenida hasta alcanzar los 32 a 33 °C , generando una tarde calurosa y con ambiente seco.

El viento, característico de esta época en la zona, se presentará en forma moderada desde el sudoeste, especialmente durante la segunda mitad del día. La AIC prevé que las ráfagas puedan mejorar la sensación térmica sin provocar complicaciones significativas, aunque se recomienda precaución en las zonas de puentes, accesos y avenidas donde el viento suele canalizarse con una mayor intensidad.

primavera 1200x678.jpg

En lo que refiere al norte neuquino, se espera una mínima de 7º y una máxima que podría llegar a los 30º, con un cielo despejado. Las temperaturas altas continuarán hasta el sábado inclusive y se espera un descenso considerable hacia el cierre del finde.

Para la zona centro de provincia, el mercurio también podría tocar los 30º este miércoles y bajar algunas décimas el jueves y viernes, con mayor nubosidad.

El sur neuquino no pasará de los 20º. La máxima se prevé en 19º este miércoles, con una mínima de 1º y cielo mayormente despejado. En la noche del jueves, la temperatura podría bajar del cero.

Cómo evolucionará la jornada

Según la AIC, el primer miércoles de diciembre no se esperan cambios bruscos ni presencia de tormentas en la región. El cielo se mantendrá despejado durante todo el día, lo que permitirá mayor exposición solar y un incremento térmico marcado en la tarde. Este panorama es típico de las primeras semanas de último mes del año, en la previa al inicio del verano, donde predominan los días largos, secos y ventosos en el valle.

La jornada del miércoles será, en síntesis, estable, calurosa y ventosa, con condiciones ideales para actividades diurnas, siempre que se tengan en cuenta cuidados básicos ante el calor extremo: hidratación, protector solar y evitar esfuerzos físicos intensos en horas centrales.

inundaciones

¿Cuándo se esperan lluvias en la región?

Durante el fin de semana pasado, en Neuquén recibió un fuerte temporal que dejó un acumulado cercano a 50 milímetros en 12 horas, con un pico de 35 milímetros entre las 3:30 y las 5:00 de la madrugada. Las intensas precipitaciones provocaron calles anegadas, bocas de tormenta desbordadas y demoras de tránsito, y en algunos barrios el agua ingresó a veredas y viviendas bajas.

En el caso de Cipolletti se registraron 14 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que generó anegamientos en distintos barrios de la localidad. En particular, el sector de Costa Norte sufrió desbordes de agua que incluso ingresaron a viviendas, inundaron veredas y calles, y provocaron cortes en la circulación peatonal y vehicular.

Para esta semana, el pronóstico anticipa que no se esperan lluvias en el corto plazo para el Alto Valle. El servicio de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anuncia que la presencia de aire cálido y seco persistirá, con jornadas estables y sin posibilidades de precipitaciones.

Las primeras chances de inestabilidad aparecerían a mediados de la próxima semana, cuando podría ingresar un sistema frontal que aumente la nubosidad y genere un leve descenso de temperatura, aunque por ahora no se proyectan eventos significativos en la región.