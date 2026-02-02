Con qué plantel arrancará Cipo la pretemporada

El plantel comenzará a moverse el miércoles de cara a un nuevo Federal A con muchas novedades en la nómina.

Cipo tiene gran parte del plantel con el que afrontará el Federal A 2026 y que el próximo miércoles comenzará a trabajar bajo las órdenes de Daniel Cravero . El director técnico fue el primer confirmado y hasta este lunes el Albinegro cuenta con 18 jugadores en su estructura, entre incorporaciones , renovaciones y futbolistas con contrato vigente, mientras continúa atento al mercado y a la definición del Regional Amateur.

Hasta el momento, el plantel está compuesto por 16 futbolistas de campo y dos arqueros. En el arco continúan Facundo Crespo y Alex Verón. En defensa aparecen Yago Piro, Víctor Manchafico, Benjamín García y Nehuén García. En la mitad de la cancha Lautaro Bassi, Sergio Ranquehue, Marcos Pérez, Andrés Almirón, Gonzalo Lucero y Maximiliano López. En ofensiva, el Capataz cuenta con Enzo Vallejos, Andrés Domínguez, Sebastián Jeldres, Federico Acevedo, Fernando “el Rayo” Pettineroli y Nicolás Peralta.

Siete son las caras nuevas confirmadas por la institución con regresos conocidos incluidos. En cuanto a las incorporaciones, arribaron Marcos Pérez desde Sportivo Las Parejas, mientras que Víctor Manchafico, Maximiliano López y Nicolás Peralta lo hicieron desde Villa Mitre. A ellos se suman Sebastián Jeldres y Fernando Pettineroli, en su segundo ciclo, proveniente de Deportivo Rincón.

Las últimas novedades del mercado llegaron de la mano del presidente de la subcomisión de fútbol, Marcelo Bastías, quien anunció en el programa de streaming Tribuna Albinegra las incorporaciones de Juan Cruz Huichulef y Ulises Romero que serán confirmadas en las próximas horas por el club.

Huichulef puede jugar como central y lateral, llega desde Talleres de Perico, donde disputó el Regional Amateur y alcanzó la final de la zona norte. Además, viene de jugar en la Primera Nacional con Central Norte de Salta.

Romero, volante oriundo de Mainqué, tendrá su segundo ciclo en el club: debutó con el Albinegro en la temporada 2018/19. En 2025 jugó el Federal A con Sol de Mayo y luego para Atlético Regina en el Regional Amateur.

Renovaciones y contratos vigentes

Dentro de las renovaciones, se destaca la continuidad de Gonzalo Lucero. El volante ofensivo fue pieza habitual del once inicial de Cravero durante la última temporada y seguirá siendo parte importante de la ofensiva para el 2026.

gonzalo lucero cipo festejo.jpg

Otro caso particular es el de Nehuén García, quien actualmente disputa la final Patagónica del Regional Amateur con La Amistad. El defensor tiene contrato con Cipolletti hasta diciembre de 2026 y se sumará al plantel una vez finalizada la participación del conjunto "amigo".

Negociaciones abiertas y rumores

En las tratativas aparece Nicolás Trejo, el defensor está jugando la final del Litoral Sur del Regional Amateur con Gimnasia de Gualeguaychú. Su llegada al Albinegro estaría acordada, aunque permanecerá en su club hasta finalizar el torneo.

La misma situación atraviesa Lucas Mellado. El volante continúa defendiendo los colores de La Amistad en la final Patagónica y mantiene negociaciones con Cipolletti. De llegar a un acuerdo, se incorporará tras el cierre del certamen. "Vamos a dejar que jueguen, si llegan a la final, que la jueguen y después se incorporan", mencionó Bastías a LM.

En cuanto a los rumores, en el entorno albinegro surgieron los nombres de Enzo Yáñez, Tobías Rivas y Luciano Pereyra, dos de Atlético Regina y uno del Deportivo Roca, además está en carpeta Brandon Obregón, actualmente en Chaco For Ever.

Un mercado con varias salidas

El recambio también incluyó varias bajas: el arquero Daniel Traiman; los defensores Jeremías Langa, Luis Cabezas, Conrado Ferreyra y Gustavo Mbombaj; los volantes Matías Páez, Santiago Jara y Leandro Vella. En el caso de Jara, su contrato finalizó en diciembre del 2025. En el grupo de los delanteros aparecen Iñaki Marcos, Nicolás Parodi, Cristian Ibarra y Ricardo Dichiara.

Con respecto a Vella, que había llegado desde Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi, no hubo acuerdo y la relación con el club finalizó. “El club o él tenían la posibilidad de rescindir a fin de año, entonces en común acuerdo ambas partes rescindieron”, explicó el dirigente, consultado por LMCipolletti.

De esta manera, Yago Piro es el único que permanece en el plantel de los tres refuerzos que habían llegado en el mercado invernal, ya que tanto Vella como Dichiara rescindieron sus contratos. Cabe recordar que los vínculos de los futbolistas que se incorporan a mitad de temporada se extienden hasta diciembre del año siguiente a la firma.

ON - Futbol Cipolletti vs Kimberley (25) Omar Novoa

Con una base ya definida y varios frentes abiertos, Cipolletti sigue activo en el mercado mientras espera la resolución del Regional Amateur para terminar de completar el plantel que buscará ser protagonista en el Federal A 2026.

Los nombres de Cipo hasta ahora

DT: Daniel Cravero

Ayudante de campo: Alejandro Barbona

Preparador Físico: Maximiliano De La Hoz

1. Facundo Crespo – arquero

2. Alex Verón - arquero

3. Yago Piro - defensor

4. Victor Manchafico - defensor

5. Benjamín García - defensor

6. Nehuén García – defensor

7. Lautaro Bassi – volante

8. Sergio Ranquehue – volante

9. Marcos Pérez - volante

10. Andrés Almiron - volante

11. Maximiliano López - Volante

12. Enzo Vallejos - Delantero

13. Andrés Dominguez – Delantero

14. Sebastián Jeldres - delantero

15. Federico Acevedo - delantero

16. Fernando Pettineroli - volante o delantero

17. Gonzalo Lucero - volante

18. Nicolás Peralta- delantero

Altas:

* Marcos Pérez (Las Parejas)

* Victor Manchafico (Villa Mitre)

* Maximiliano López (VM)

* Nicolás Peralta (VM)

* Fernando Pettineroli (Rincón)

*Ulises Romero (Regina)

* Juan Huichulef (Talleres de Perico)

En tratativas

* Nicolás Trejo - Defensor (jugando final Litoral Sur con Gimnasia de Gualeguaychú)

* Lucas Mellado - Volante (jugando final Patagónica con LA)

Rumores

* Enzo Yáñez (Regina)

* Tobías Rivas (Regina)

* Luciano Pereyra (Regina)

* Brandon Obregón (Chaco For Ever)

Bajas

* Daniel Traiman - Arquero

* Jeremías Langa – Defensor

* Luis Cabezas - defensor

* Conrado Ferreyra – Defensor

* Gustavo Mbombaj - defensor

* Matías Páez – Volante

* Leandro Vella - volante

* Santiago Jara - volante

* Iñaki Marcos – Delantero

* Nicolás Parodi – Delantero

* Cristian Ibarra – Delantero

* Ricardo Dichiara - delantero