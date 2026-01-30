Vuelve el Rayo: Fernando Pettineroli regresa a Cipo

El zapalino es el sexto refuerzo del Albinegro, que se ilusiona en la próxima temporada en el Torneo Federal A.

Fernando Pettinerolli vuelve Cipo luego de dos años. Tras la temporada del 2023, se marchó a Villa Mitre, luego a Deportivo Rincón y este año llega al equipo del Chango Cravero .

"El Rayo” vuelve a ponerse la camiseta de Cipolletti y es el sexto refuerzo para el Torneo Federal A . A los 30 años, el futbolista neuquino, un jugador querido en el club, inicia su segundo ciclo en el Albinegro tras su paso por el León neuquino en la última temporada. “Contento por la vuelta. Anteriormente en otros años también habíamos hablado y no se había podido dar, pero las ganas siempre estaban, así que ahora muy contento y espero que tengamos un excelente año”, dijo a LMNeuquén .

Con la versatilidad que lo caracteriza, el Rayo se suma para jugar como volante o delantero, en un escenario que conoce de memoria. Entre 2020 y 2023 disputó más de 70 partidos con la camiseta albinegra . En su regreso, esperado para él y bien recibido por la institución, volverá a compartir vestuario con viejos conocidos del Albinegro y también de Villa Mitre. “Siempre suma tener gente con la que ya compartiste, que sos compañero, que sos amigo, hacen más liviana la adaptación al grupo y creo que está bueno eso”, aseguró.

pettinerolli rincon.jpg

Nacido en Don Bosco de Zapala y con pasos por Villa Mitre, el Rayo viene de completar una temporada en el Federal A con Rincón, donde jugó 26 partidos y convirtió tres goles. Ahora, vuelve a Cipolletti en un momento en el que el club busca jerarquía, experiencia y sentido de pertenencia. “Me ha tocado estar en buenos años y en otros no tanto. El año pasado compartíamos la misma zona y veíamos que iba bien Cipo, por ahí terminaron como hubiesen querido, hubiese estado bueno, pero es importante lo que se hizo”, afirmó.

Pettineroli fue una de las piezas fundamentales del once titular de Gustavo Raggio en la campaña 2021, cuando el Albinegro llegó hasta los cuartos de final frente a Chaco For Ever. Luego atravesó un año complejo, con cambios de entrenadores, Germán Alecha, Luis Medero y Bruno Gorer, en una temporada que tuvo gusto amargo, pero en la que Cipolletti logró mantener la categoría.

En 2023 continuó vistiendo la camiseta albinegra bajo la conducción de Cristian Lovrincevich y Darío Bonjour, en un torneo que terminó en Monte Maíz, con eliminación en octavos de final. Tras ese ciclo, se marchó a Villa Mitre y posteriormente recaló en el León de Rincón, antes de concretar este regreso.

Cipo y los refuerzos que arrancarán la pretemporada

El Rayo se suma a una lista de refuerzos que ya tenía Cipolletti para la próxima temporada, el defensor Víctor Manchafico, los volantes Marcos Pérez y Maximiliano López, y los delanteros Sebastián Jeldres y Nicolás Peralta. Su vuelta no es una más, es la de un jugador identificado con el club, con historia, y con una conexión especial con la tribuna, algo a lo que estuvo atento en todo el 2025 por el color y la fiesta que condimentaron todos los encuentros.

“Esperemos que se de la misma forma, se vio que la gente acompañó muchísimo. Obviamente va todo en conjunto, nosotros tenemos que dar para recibir. Me deja tranquilo porque yo sé que la gente siempre acompaña a Cipo, la gente es muy fiel, así que estamos tranquilos y esperemos que le podamos devolver eso dentro de la cancha”; reconoció.

Cipolletti pettinerolli.png Cipolletti festeja con los goles y el fútbol de Fernando Pettinerolli. Fotos: Claudio Espinoza

En una etapa de renovación y expectativas, el regreso de Pettineroli representa mucho más que un refuerzo. Es un guiño a la memoria reciente, una apuesta a la experiencia y una señal clara de que Cipolletti quiere volver a ser protagonista con jugadores que sienten la camiseta y que buscan avanzar y mejorar lo hecho en la campaña anterior. “Lo difícil es siempre mantenerse, había empezado muy alto Cipo, y esperemos que podamos empezarlo de igual manera y poder terminarlo de la misma forma que es lo que importa”; sostuvo.

Para el Rayo, Cipolletti como institución y como ciudad es un hogar, no solo un lugar de paso. Su arribo a la institución indica que toda la familia Pettineroli volverá a las gradas. “A mi familia siempre les gustó el club, siempre se la pasaban viniendo cuando jugaba acá. La verdad que les pone contentos porque también saben que yo quería volver y que estoy contento por ese lado. Si yo estoy contento, mis familias y mis amigos lo van a estar también”, contó.

Cipolletti iniciará la pretemporada el próximo martes en La Visera de Cemento a puertas abiertas en horas del mediodía. “Se hicieron largas las vacaciones, con el calor por ahí no te dan muchas ganas, pero sí, las ganas te están de ponerse a entrenar, de conocer compañeros . Esperemos que la semana que viene sea así”, concluyó.