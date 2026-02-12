La Amistad viaja a San Luis "para hacer historia"

El plantel del club cipoleño emprenderá los casi 800 kilómetros con la ilusión de ascender el domingo. En la previa habló Damián Jara, uno de los referentes.

En las primeras horas del viernes, el plantel de La Amistad estará viajando rumbo a San Luis , donde el próximo domingo a las 17 tiene una cita con la historia. La delegación del club cipoleño llegará a Villa Mercedes para el duelo contra FADEP de Mendoza, en una de las cuatro finales del Regional Amateur.

"Se va a jugar algo muy importante para el club y para la ciudad, para hacer historia. Desde que se armó esto, teníamos claro que no se podía bajar la vara del año anterior, teníamos que hacer más. Se pudo lograr, aunque no fue fácil. No tenés margen de error ni en los grupos y menos en los cruces", comenzó diciendo Damián Jara a LMCipolletti.

Jara fue parte de los refuerzos que se sumaron este año y superó una dura lesión. Con su experiencia, el marcador central de 38 años es uno de los referentes del plantel y de a poco fue teniendo minutos en el equipo de Alfredo Tizza: "Se ha formado un grupo humano muy importante con jugadores de experiencia mezclado con jóvenes. Kevin Guajardo, Lucas Mellado, Juan Celaya, Nico Alonso, Nico Domínguez, creo que todo eso se fue ensamblando para lograr algo importante como jugar una final".

La importancia de los líderes

Los futbolistas de mayor recorrido mencionados por el defensor encabezan un grupo que también tiene varios pibes: "Para muchos va a ser la primera vez que van a jugar un partido así. Uno habla, aconseja, trata de apoyarlo en lo que sea. Creo que está demostrado que tenemos con qué, creo que tenemos un plantel de Federal A. Hay que seguir trabajando, no se ganó nada todavía. Desde el viaje, la entrada en calor, de hacer cambios, no tenés margen de error".

Lo previo muchas veces queda de lado y se juega todo en 90 minutos: "En estos tipos de partidos gana el que mejor se levanta. Me ha tocado jugar partidos por ascensos y a veces te levantás mal o al revés".

Durante los últimos días, Damián recibió buenas energías de la gente de la zona y todos están pendientes del resultado del domingo: "Va a ser un lindo espectáculo, muchos compañeros, amigos, gente de la ciudad sabe lo que nos estamos jugando y te manda un mensaje. Eso a uno lo hace importante y queremos más. Dios quiera que el lunes tengamos otro equipo más de la ciudad en la tercera categoría del fútbol argentino".

En La Amistad, las diferentes patas están firmes, tanto dentro como afuera de la cancha. En ese sentido, Jara destacó a "Cristian Bravo, que es un profe que está capacitado para grandes cosas. Carlos Roja es una persona que está desde el día uno, y llegar a estas instancias es para él y para su familia. Es un premio a todo lo que hace por nosotros".

Se viene el último viaje de la temporada y en La Amistad pretenden que sea con gloria.

"Dios quiera que tengamos un viaje lindo, agradable. Se disfrutó mucho a Río Gallegos, más allá de que era un viaje de 25 horas. Las llevamos de la mejor manera, por eso hablo del grupo, que se formó algo muy lindo, que no es fácil hacerlo en un plantel profesional", finalizó Damián Jara.